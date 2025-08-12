https://1prime.ru/20250812/birzhi-860620153.html
Фондовые индексы АТР закрылись в основном ростом
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно увеличились: китайские - после новости о "тарифной паузе" в переговорах с США, а австралийский S&P/ASX 200, равно как и японский Nikkei 225 обновили исторические рекорды после понижения учётной ставки в Австралии, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня увеличился на 0,5%, до 3 665,92 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,33%, до 2 259,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,25%, до 24 969,68 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,53%, до 3 189,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,41%, до 8 880,8 пункта, японский Nikkei 225 – подскочил на 2,15%, до 42 718,17 пункта. А в ходе торгов они обновили свои исторические максимумы. Shanghai Composite при этом поднимался до самого высокого уровня с октября 2024 года, Shenzhen Composite – с марта 2022 года. Инвесторы оценили решение австралийского центробанка, который понизил ставку рефинансирования до 3,6% с 3,85%, что стало минимальным уровнем с апреля позапрошлого года. Регулятор отметил, что хотя прогноз остается неопределенным, некоторая ясность о внешнеторговой политике США позволяет предположить, что "более экстремальных" последствий, вероятно, удастся избежать. Инвесторы позитивно отреагировали и на решение Китая и США по итогам переговоров продлить действие "тарифной паузы" (неповышения импортных пошлин), истекающей 12 августа, еще на 90 дней. В заявлении также отмечалось, что китайская сторона продолжит принимать необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США.
