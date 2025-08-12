Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20

https://1prime.ru/20250812/bloomberg-860601199.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай призвал местные компании избегать использования процессоров H20 компании Nvidia Corp., особенно для целей, связанных с государственными делами, что осложняет попытки производителя микросхем возместить миллиарды упущенной выручки в Китае, а также беспрецедентные усилия администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа получить от этих продаж... прибыль", - передаёт Блумберг. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу в Китае своих процессоров H20, используемых в разработках искусственного интеллекта. А газета Financial Times сообщила, что Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились платить властям США, в обмен на экспортные лицензии, 15% выручки от продажи процессоров в Китае - H20, а также MI308 компании AMD. За последние несколько недель китайские власти направили подобные уведомления ряду компаний, сообщили осведомленные источники Блумберга. При этом особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы H20 не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью", указывают его источники. Один источник сообщил, что указания касались также полупроводников AMD, хотя осталось неясным, имелись ли в виду именно процессоры MI308, сообщает агентство. Обсуждения этого вопроса находятся на ранней стадии, но есть вероятность того, что китайские власти могут ужесточить указания в отношении продукции Nvidia и AMD, сообщил агентству источник. AMD отказались от комментариев агентству, а Nvidia заявила, что процессоры H20 - это и не военная продукция, и не предназначены для государственной инфраструктуры. "Китай имеет достаточные запасы отечественных чипов и не будет и никогда не полагался на американские чипы для государственных операций", - цитирует агентство Nvidia.

