Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20 - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/bloomberg-860601199.html
Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20
Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20 - 12.08.2025, ПРАЙМ
Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20
Власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством, сообщает агентство Блумберг со... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T10:31+0300
2025-08-12T10:31+0300
экономика
технологии
бизнес
китай
сша
nvidia
amd
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Китай призвал местные компании избегать использования процессоров H20 компании Nvidia Corp., особенно для целей, связанных с государственными делами, что осложняет попытки производителя микросхем возместить миллиарды упущенной выручки в Китае, а также беспрецедентные усилия администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа получить от этих продаж... прибыль", - передаёт Блумберг. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу в Китае своих процессоров H20, используемых в разработках искусственного интеллекта. А газета Financial Times сообщила, что Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились платить властям США, в обмен на экспортные лицензии, 15% выручки от продажи процессоров в Китае - H20, а также MI308 компании AMD. За последние несколько недель китайские власти направили подобные уведомления ряду компаний, сообщили осведомленные источники Блумберга. При этом особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы H20 не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью", указывают его источники. Один источник сообщил, что указания касались также полупроводников AMD, хотя осталось неясным, имелись ли в виду именно процессоры MI308, сообщает агентство. Обсуждения этого вопроса находятся на ранней стадии, но есть вероятность того, что китайские власти могут ужесточить указания в отношении продукции Nvidia и AMD, сообщил агентству источник. AMD отказались от комментариев агентству, а Nvidia заявила, что процессоры H20 - это и не военная продукция, и не предназначены для государственной инфраструктуры. "Китай имеет достаточные запасы отечественных чипов и не будет и никогда не полагался на американские чипы для государственных операций", - цитирует агентство Nvidia.
https://1prime.ru/20250812/med-860600119.html
китай
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, китай, сша, nvidia, amd
Экономика, Технологии, Бизнес, КИТАЙ, США, Nvidia, AMD
10:31 12.08.2025
 
Власти Китая призвали свои компании не использовать процессоры Nvidia H20

Bloomberg: власти КНР призвали свои компании отказаться от процессоров Nvidia H20

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Китая предостерегли местные предприятия от использования чипов Nvidia H20, особенно в областях, связанных с государством, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Китай призвал местные компании избегать использования процессоров H20 компании Nvidia Corp., особенно для целей, связанных с государственными делами, что осложняет попытки производителя микросхем возместить миллиарды упущенной выручки в Китае, а также беспрецедентные усилия администрации (американского президента Дональда - ред.) Трампа получить от этих продаж... прибыль", - передаёт Блумберг.
Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации Трампа на продажу в Китае своих процессоров H20, используемых в разработках искусственного интеллекта. А газета Financial Times сообщила, что Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились платить властям США, в обмен на экспортные лицензии, 15% выручки от продажи процессоров в Китае - H20, а также MI308 компании AMD.
За последние несколько недель китайские власти направили подобные уведомления ряду компаний, сообщили осведомленные источники Блумберга. При этом особо строгое указание давалось относительно того, чтобы чипы H20 не были использованы государственными или частными предприятиями в любых делах, связанных с государством или "национальной безопасностью", указывают его источники.
Один источник сообщил, что указания касались также полупроводников AMD, хотя осталось неясным, имелись ли в виду именно процессоры MI308, сообщает агентство.
Обсуждения этого вопроса находятся на ранней стадии, но есть вероятность того, что китайские власти могут ужесточить указания в отношении продукции Nvidia и AMD, сообщил агентству источник.
AMD отказались от комментариев агентству, а Nvidia заявила, что процессоры H20 - это и не военная продукция, и не предназначены для государственной инфраструктуры. "Китай имеет достаточные запасы отечественных чипов и не будет и никогда не полагался на американские чипы для государственных операций", - цитирует агентство Nvidia.
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Медь дорожает на новостях о продлении пошлин США на Китай
10:09
 
ЭкономикаТехнологииБизнесКИТАЙСШАNvidiaAMD
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала