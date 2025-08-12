Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты

https://1prime.ru/20250812/boeing-860644442.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что в 3,7 раза меньше показателя июня, следует из релиза компании. С начала года компания получила 699 заказов на самолеты. Поставки Boeing в прошедшем месяце сократились на 20% - до 48 самолетов. В январе-июле компания поставила 328 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

