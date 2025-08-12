https://1prime.ru/20250812/boeing-860644442.html
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты - 12.08.2025, ПРАЙМ
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T20:00+0300
2025-08-12T20:00+0300
2025-08-12T20:00+0300
бизнес
промышленность
boeing
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что в 3,7 раза меньше показателя июня, следует из релиза компании. С начала года компания получила 699 заказов на самолеты. Поставки Boeing в прошедшем месяце сократились на 20% - до 48 самолетов. В январе-июле компания поставила 328 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://1prime.ru/20250730/boeing-860104346.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, boeing
Бизнес, Промышленность, Boeing
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты
Boeing в июле получил 31 заказ на самолеты — в 3,7 раза меньше, чем месяцем ранее
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что в 3,7 раза меньше показателя июня, следует из релиза компании.
С начала года компания получила 699 заказов на самолеты.
Поставки Boeing в прошедшем месяце сократились на 20% - до 48 самолетов. В январе-июле компания поставила 328 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки