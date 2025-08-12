Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/boeing-860644442.html
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты - 12.08.2025, ПРАЙМ
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T20:00+0300
2025-08-12T20:00+0300
бизнес
промышленность
boeing
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_97a4f0683b873e9466c9a61eedc7252e.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что в 3,7 раза меньше показателя июня, следует из релиза компании. С начала года компания получила 699 заказов на самолеты. Поставки Boeing в прошедшем месяце сократились на 20% - до 48 самолетов. В январе-июле компания поставила 328 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
https://1prime.ru/20250730/boeing-860104346.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77077/31/770773194_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_0a18bdb3daa1837c01b89ac8b15b0634.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, boeing
Бизнес, Промышленность, Boeing
20:00 12.08.2025
 
Boeing в июле получил в 3,7 раза меньше заказов на самолеты

Boeing в июле получил 31 заказ на самолеты — в 3,7 раза меньше, чем месяцем ранее

© flickr.com / clidstrom%Boeing 737
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© flickr.com / clidstrom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в июле получил 31 заказ на самолеты, что в 3,7 раза меньше показателя июня, следует из релиза компании.
С начала года компания получила 699 заказов на самолеты.
Поставки Boeing в прошедшем месяце сократились на 20% - до 48 самолетов. В январе-июле компания поставила 328 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
истребитель F-15 - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Boeing начал успокаивать инвесторов из-за предстоящей забастовки
30 июля, 11:37
 
БизнесПромышленностьBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала