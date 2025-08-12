https://1prime.ru/20250812/byudzhet-860645737.html
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов - 12.08.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T21:22+0300
2025-08-12T21:22+0300
2025-08-12T21:22+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 215 миллиардов долларов. В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 243,741 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 26,1% в годовом выражении - до 629,635 миллиарда долларов, доходы - сократились на 35,7%, до 338,492 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250706/gosdolg-859213933.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов — выше прогноза
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 215 миллиардов долларов.
В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 243,741 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 26,1% в годовом выражении - до 629,635 миллиарда долларов, доходы - сократились на 35,7%, до 338,492 миллиарда долларов.
Названы страны с самым большим госдолгом