Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов - 12.08.2025
Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов
2025-08-12T21:22+0300
2025-08-12T21:22+0300
экономика
финансы
мировая экономика
сша
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 215 миллиардов долларов. В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 243,741 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 26,1% в годовом выражении - до 629,635 миллиарда долларов, доходы - сократились на 35,7%, до 338,492 миллиарда долларов.
сша
финансы, мировая экономика, сша
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США
21:22 12.08.2025
 
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 215 миллиардов долларов.
В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 243,741 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 26,1% в годовом выражении - до 629,635 миллиарда долларов, доходы - сократились на 35,7%, до 338,492 миллиарда долларов.
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСША
 
 
Заголовок открываемого материала