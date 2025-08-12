https://1prime.ru/20250812/byudzhet-860645737.html

Дефицит бюджета США в июле составил 291 миллиард долларов

Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле составил 291,143 миллиарда долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали дефицит на уровне 215 миллиардов долларов. В июле прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 243,741 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 26,1% в годовом выражении - до 629,635 миллиарда долларов, доходы - сократились на 35,7%, до 338,492 миллиарда долларов.

