Кредитные бюро отметили рост просроченной задолженности по ипотеке

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Кредитные бюро России фиксируют рост просроченной задолженности населения по ипотеке и автомобильным кредитам, однако для банковской системы рисков нет, об этом РИА Новости заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг бюро". По данным НБКИ, доля просроченной задолженности в автомобильных кредитах в июле составляла 6%, в ипотеке - 1,14%, в аналогичном периоде прошлого года - 4,3% и 0,76% соответственно. "Рост доли просроченной задолженности в текущем году происходит, во-первых, из-за того, что после повышения ставок спрос на кредиты со стороны наиболее качественных заемщиков снизился, а во-вторых, из-за общего замедления кредитования", - прокомментировал директор по маркетингу АО "НБКИ" Алексей Волков. Он добавил, что в итоге просрочка по кредитам, привлеченным в предыдущие года, растет опережающими темпами по сравнению с текущей динамикой кредитования. "Но для банковской системы здесь нет рисков, потому что регулятор в лице Банка России контролирует ситуацию, а сформированные банками резервы покрывают все проблемные активы", - уточнил Волков. По мнению генерального директора БКИ Олега Лагуткина, объем просроченной задолженности сильно выше заявленного, хотя относительный рост просрочки очень похож. "Так, объем просроченной задолженности по ипотеке достиг почти 170 миллиардов рублей, увеличившись за год на 95%, а по автокредитам приблизился к 128 миллиардов рублей, увеличившись на 67%", - сообщил Лагуткин. Он также отметил, что рост как общей, так и дефолтной просроченной задолженности связан с в целом более агрессивным, чем обычно, кредитованием на рубеже 2023-2024 годов. При этом для более объективного рассмотрения ситуации целесообразно оперировать не абсолютным, а относительными показателями динамики просроченной задолженности, так как косвенно на объем задолженности оказывает влияние инфляция, приводящая к росту базового актива (недвижимости или автотранспорта), пояснил Лагуткин. "Доля просроченной задолженности по автокредитам за последние 12 месяцев увеличилась с 3% до 4,3%, а по ипотеке с 0,42% до 0,78%. Подобная динамика может восприниматься настороженно, однако не является критичной для банковской среды. Очевидно, что текущая ситуация не может нанести какого-либо ощутимого вреда банковской системе", - заключил он.

