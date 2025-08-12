https://1prime.ru/20250812/crea-860621648.html

Пять стран ЕС заплатили 1,1 миллиарда евро за поставки нефти из России

2025-08-12T12:06+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Пять крупнейших стран-импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе - Венгрия, Словакия, Бельгия, Франция и Испания - заплатили 1,1 миллиарда евро в июле за поставки российских нефти, трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), подсчитали аналитики CREA (Centre for Research on Energy and Clean). Расчеты экспертов основаны, в частности, на данных аналитической компании Kpler, портала отслеживания судов Marine Traffic, Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG, Евростата. "В июле 2025 года пять крупнейших импортеров российских ископаемых видов топлива в ЕС заплатили в общей сложности 1,1 миллиарда евро. ЕС не вводит санкции в отношении природного газа, который составляет более 67% этого импорта и в основном поставляется по трубопроводу или в виде сжиженного природного газа", - говорится в материале на сайте агентства. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая по-прежнему поставляется в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода "Дружба" в соответствии с исключением, предоставленным ЕС, указывается в сообщении. Венгрия стала крупнейшим импортером, закупив трубопроводный газ и нефть из России в прошлом месяце на сумму 485 миллионов евро, из которых 200 миллионов евро пришлось на нефть, остальное - на газ. Второй стала Франция, которая закупила лишь СПГ - на 239 миллионов евро, третьей - Словакия, 79% импорта которой пришлось на нефть, поставляемую по "Дружбе", суммарно на 169 миллионов евро. Бельгия закупила в июле российского СПГ на 102 миллиона евро, Испания - на 66 миллионов евро, говорится в сообщении.

