Доллар дешевеет к евро на статданных из США
Доллар дешевеет к евро на статданных из США
экономика
рынок
сша
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара по отношению к евро перешла к снижению во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.28 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1622 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1616 доллара за евро. До выхода данных американская валюта дорожала к евро. Курс доллара к иене на 16.28 мск увеличивался до 148,39 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 98,43 пункта. Годовая инфляция в США по итогам июля осталась на уровне июня в 2,7%, в то время как аналитики прогнозировали ее ускорение до 2,8%. При этом, таким образом, показатель остается на максимальном уровне с февраля, когда по итогам того месяца показатель составил 2,8%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2% после увеличения на 0,3% месяцем ранее. Аналитики ждали, что показатель останется на уровне июня. Базовая инфляция за прошлый месяц в годовом выражении ускорилась до 3,1% с 2,9%, прогноз составлял 3%. Позднее во вторник будут опубликованы данные о состоянии бюджета США. Ожидается, что в июле его дефицит составил 215 миллиардов долларов против профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее.
сша
Новости
ru-RU
рынок, сша
Доллар дешевеет к евро на статданных из США
