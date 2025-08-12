https://1prime.ru/20250812/dorogi-860588316.html
Подвесные канатные дороги для транспорта нужно регулярно проверять
бизнес
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Подвесные канатные дороги для транспортирования людей следует регулярно проверять для обеспечения их безопасности, привлекая для этого людей с соответствующей квалификацией, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости.
Документ перечисляет факторы риска, которые могут привести к опасной ситуации. Например, это отсутствие пропускного пункта перед посадочной площадкой, отсутствие на месте обученного персонала, отсутствие указателей и другое.
Кроме того, перечисляется, какие элементы такой дороги необходимо проверять на ежедневной, а какие - на ежемесячной и ежегодной основе.
Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года.
При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
