Подвесные канатные дороги для транспорта нужно регулярно проверять

2025-08-12

2025-08-12T02:50+0300

2025-08-12T02:51+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Подвесные канатные дороги для транспортирования людей следует регулярно проверять для обеспечения их безопасности, привлекая для этого людей с соответствующей квалификацией, следует из требований ГОСТа (государственного стандарта), с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. Документ перечисляет факторы риска, которые могут привести к опасной ситуации. Например, это отсутствие пропускного пункта перед посадочной площадкой, отсутствие на месте обученного персонала, отсутствие указателей и другое. Кроме того, перечисляется, какие элементы такой дороги необходимо проверять на ежедневной, а какие - на ежемесячной и ежегодной основе. Согласно тексту документа, дата введения его в действие - 1 сентября этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носит рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

