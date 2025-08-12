https://1prime.ru/20250812/egryul-860630868.html
Сооснователь "Махеевъ" получил почти половину сети дискаунтеров "Находка"
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Сооснователь бренда "Махеевъ" Вадим Махеев стал совладельцем ООО "Табыш", которое управляет сетью дискаунтеров "Находка", его доля в уставном капитале составляет 45,5%, следует из выписки ЕГРЮЛ. Согласно данным документа, Махеев с 7 августа 2025 года получил 45,5% в ООО "Табыш", которая полностью владеет сетью "Находка". Еще 54,5% "Табыша" принадлежит Екатерине Капустиной, данные о ней внесены в реестр 22 декабря 2022 года. По данным официального сайта, компания "Эссен Продакшн АГ", в которую входит бренд "Махеевъ" - одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2024 год составил 51,4 миллиарда рублей. Доля экспорта превышает 18% от общего объема продаж компании. "Находка" - сеть дискаунтеров. В ассортимент входят продукты питания, одежда и обувь, товары для дома. Сеть насчитывает более 370 магазинов в 11 регионах России, сообщается на сайте компании.
