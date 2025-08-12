https://1prime.ru/20250812/ekspert--860638947.html

Эксперт оценил перспективы экспорта железорудного сырья в Азию

Эксперт оценил перспективы экспорта железорудного сырья в Азию - 12.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы экспорта железорудного сырья в Азию

Экспортная перевалка железорудного сырья на терминале ОТЭКО в порту Тамани позволит российским металлургам направлять поставки в Китай, Индию и Таиланд, такое... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T17:01+0300

2025-08-12T17:01+0300

2025-08-12T17:01+0300

экономика

бизнес

россия

китай

тамань

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/76285/65/762856565_0:56:2805:1634_1920x0_80_0_0_d30f26218c212b997790c30a6898917f.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Экспортная перевалка железорудного сырья на терминале ОТЭКО в порту Тамани позволит российским металлургам направлять поставки в Китай, Индию и Таиланд, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Оператор терминала навалочных грузов в порту Тамани, компания ОТЭКО, запустил экспортную перевалку железорудного сырья в Азово-Черноморском бассейне, по итогам года планирует обработать около 3,5 миллионов тонн таких грузов, сообщили РИА Новости в компании ранее во вторник. "Это по сути возможность поставок железорудного концентрата на Ближний Восток, там, где он нужен. Вот в Китай, думаю, даже в Индию, Таиланд", - предположил эксперт в связи с расширением номенклатуры грузов. По его словам, это решение принесет позитивный эффект российским металлургам, поскольку появится возможность переваливать железорудные концентраты через современный терминал в Азово-Черноморском бассейне. "Можно ожидать, что объемы перевалки вырастут до тех объемов, которые были заявлены... Но надо учесть, что тот рост, который произошел на железорудное сырье, может оказаться временным и смениться спадом, потому что… проседает промышленность и строительство Европейского союза, то же самое сейчас в США, и перспективы Китая не ясны", - добавил Хазанов. ОТЭКО – крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. В составе кластера компании действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) проектной мощностью 20 миллионов тонн в год и Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) проектной мощностью более 70 миллионов тонн в год.

https://1prime.ru/20250811/minpromtorg-860548991.html

китай

тамань

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, тамань, индия