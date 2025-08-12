https://1prime.ru/20250812/ekspert-860589399.html

Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа

Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа - 12.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал выбор места встречи Путина и Трампа

Полуостров Аляска сыграл важную роль в обеспечении поставок по ленд-лизу из США в СССР в 1941-1945 годах вооружений, военной техники, сырья, продовольствия и... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T04:12+0300

2025-08-12T04:12+0300

2025-08-12T04:12+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

аляска

красноярск

владимир путин

дональд трамп

франклин рузвельт

ввс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860589399.jpg?1754961154

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Полуостров Аляска сыграл важную роль в обеспечении поставок по ленд-лизу из США в СССР в 1941-1945 годах вооружений, военной техники, сырья, продовольствия и лекарств, поэтому выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать знаковым в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Выбор президентами России и США полуострова Аляска в качестве места для встречи можно рассматривать как исторический реверанс периоду союзнических отношений между двумя великими государствами накануне празднования 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны", - сказал Матвеев. Между Россией и США на протяжении долгого времени были очень добрые и своеобразные отношения, сказал ранее Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". "В качестве консолидирующего фактора для наших стран можно выделить антигитлеровскую коалицию, которая представляла собой уникальный военно-политический альянс государств и народов с различными политическими системами, сплотившихся для противодействия общему врагу. Не случайно предложенный президентом США Франклином Рузвельтом термин "Объединенные нации" стал символом коалиции, отражая ее глобальный характер и стремление к формированию новой системы международных отношений, основанной на принципах коллективной безопасности и взаимопомощи", - отметил Матвеев. РОЛЬ АЛЯСКИ В ЛЕНД-ЛИЗЕ Важнейшей составной частью союзнических отношений СССР и США стала программа ленд-лиза – государственного акта США (полное название – "Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов"), позволявшего американцам в 1941-1945 годах поставлять своим союзникам без взимания оплаты вооружение, боеприпасы, корабли, паровозы, автомобили, промышленное оборудование, продовольствие, медикаменты, важное для ведения войны стратегическое сырье, подчеркнул историк. Все поставки оплачивались казначейством США, а возврат оставшейся исправной техники и вооружения предполагался после завершения военных действий (де-факто после разгрома Японии). Акт о ленд-лизе давал американскому президенту полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США. Основными получателями поставок по ленд-лизу стали страны Британского содружества наций и СССР. "Данная инициатива не только способствовала укреплению военного потенциала союзников, но и оказала значительное влияние на экономическое положение США, стимулируя развитие собственной промышленности и торговли. Ленд-лиз стал важным элементом геополитической стратегии США, направленной на достижение победы в глобальной войне", - добавил Матвеев. По его словам, в исторических исследованиях и в общественном мнении до сих пор распространено представление о том, что основная часть иностранной помощи доставлялась в СССР северными конвоями. "Однако это не соответствует действительности. Примерно половина всех поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз осуществлялось через Тихий океан, и важную роль в этой логистической цепочке играли объекты на полуострове Аляска", - пояснил собеседник агентства. "Так, например, почти половина из всех переданных нам по ленд-лизу самолетов, а это 8 тысяч боевых и транспортных бортов, прибыли на территорию Советского Союза своим ходом по воздушному маршруту Аляска-Сибирь (АЛСИБ), пролегавшему из Америки до Красноярска через Берингов пролив, Чукотку и Якутию", - сказал Матвеев. ПЕРЕЛЕТЫ В ТЯЖЕЛЕЙШИХ УСЛОВИЯХ Долгий и сложный путь доставки самолетов на территорию СССР начинался с Центральной авиабазы, расположенной недалеко от американо-канадской границы в штате Монтана в городке Грейт-Фоллз. Сюда стекались самолеты, произведенные на авиапредприятиях США. Силами размещенной здесь 7-й перегоночной группы, входившей в Аляскинское крыло Транспортного командования ВВС США, они перемещались на Аляску на базу Лэдд-Филд в Фэрбенксе, где работало советское военное представительство ВВС Красной Армии по приемке самолетов, которую возглавлял полковник (впоследствии генерал-лейтенант и Герой Советского Союза) Михаил Мачин. Представительство состояло из 50 авиаинженеров, авиатехников и переводчиков. Здесь же находился личный состав 1-го перегоночного полка 1-й перегоночной авиадивизии. Через полгода, в январе 1943 года, авиаполк под командованием подполковника Павла Недосекина переподчинили военной приемке советских ВВС на Аляске. Первая перегоночная (впоследствии – Краснознаменная) авиационная дивизия была сформирована в августе 1942 года, причем не в составе ВВС РККА, а в составе Гражданского воздушного флота (ГВФ), в городе Иваново, где летчики прошли специальную подготовку по обслуживанию и пилотированию американской авиатехники. Возглавить дивизию командование поручило выдающемуся полярному летчику, одному из первых в стране Героев Советского Союза, начальнику Управления полярной авиации Главсевморпути, полковнику Илье Мазуруку. Обладая значительным опытом и глубоким знанием арктических воздушных маршрутов, Мазурук лично осуществил пилотажную рекогносцировку трассы. По результатам этой инспекции он подтвердил ее пригодность для массового перегона авиационной техники, что стало ключевым фактором в успешной реализации данной стратегической операции. "Начиная с конца сентября 1942 года после подписания акта приемки советские летчики садились за штурвалы американских самолетов в Фэрбенксе и перегоняли их на аэродром Уэлькаль на Чукотке с промежуточной посадкой на дозаправку в городе Ном на западном побережье Аляски. После завершения перегоночной миссии пилоты возвращались в Фэрбенкс на борту транспортного самолета Ли-2, что обеспечивало логистическую завершенность данного этапа операции", - сказал Матвеев. Далее в процесс включались летчики 2-го перегоночного авиаполка, которые из Уэлькаля перегоняли самолеты до аэродрома Сеймчан, где эстафету принимал 3-й полк, перемещавший самолеты до Якутска, где располагалось командование перегоночной дивизии. За этап от Якутска до аэродрома в Киренске отвечал 4-й полк. По последнему отрезку маршрута от Киренска до Красноярска самолеты перегоняли летчики 5-го авиаполка. А уже из Красноярска большая часть самолетов отправлялась в западном направлении железной дорогой, но часть их, в основном из числа транспортной и бомбардировочной авиации, продолжала двигаться на фронт своим ходом. Общая протяженность трассы от Фербенкса до Красноярска составляла 6,5 тысяч километров. "За годы работы авиатрассы погибло более 100 летчиков-перегонщиков, причем некоторые самолеты с останками пилотов периодически обнаруживали в глухих таежных безлюдных районах на протяжении десятков послевоенных лет, вплоть до настоящего времени", - рассказал Матвеев. Самолеты тогда перегоняли в исключительно тяжелых условиях, и сами американские летчики говорили, что "летать в таких условиях могут только самоубийцы и русские", подчеркивал Путин на заседании попечительского совета Российского географического общества в апреле 2021 года. По его словам, это была героическая работа, "героическая страница в истории Великой Отечественной войны, о которой, честно говоря, мало кто знает". После завершения войны в Европе пилоты перегонной авиадивизии с 26 июня 1945 года начали перегонку американских самолетов для Забайкальского, двух Дальневосточных фронтов и ВВС Тихоокеанского флота, которые начали подготовку к боевым действиям против Японии в содружестве с армией США. МАЛОИЗУЧЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ ВОЙНЫ С весны 1944 года на аэродроме, расположенном на острове Кадьяк у южного побережья Аляски, дислоцировалось еще одно подразделение Вооруженных сил СССР – авиационная группа специального назначения под командованием генерал-майора авиации Максима Чибисова. Эта группа, насчитывавшая до 150 инженеров и морских летчиков, осуществляла приемку и перегон гидросамолетов типа "Каталина", произведенных в США, столь необходимых фронту для ведения войны на море, на территорию Советского Союза. "Перегон "Каталин" – малоизвестная и малоизученная страница истории Второй мировой войны. Американские летающие лодки поступали с завода на авиабазу в Элизабет-Сити в штате Северная Каролина, а оттуда их перегоняли своим ходом в СССР тремя маршрутами. Один из них, под условным названием "Восточный", пролегал через аэродром Кадьяк на Аляске, Анадырь, Магадан, и заканчивался во Владивостоке. Прибывшие сюда "Каталины" поступали на вооружение авиации Тихоокеанского флота", - рассказал Матвеев. "Северный" маршрут через Ньюфаундленд, Исландию на Мурманск, обеспечивал летающими лодками советский Северный флот, а третий, "Южный" маршрут, через Бразилию, Марокко, Иран и далее через Баку, заканчивался в Севастополе, на авиабазе Черноморского флота. "Третьим важным логистическим центром в рамках американской программы ленд-лиза в годы Второй мировой войны, расположенным на юго-западной оконечности полуострова Аляска, являлась военно-морская база Колд-Бей, которая служила местом передачи боевых кораблей для Тихоокеанского флота СССР и где временно дислоцировался 5-й отряд кораблей ВМФ СССР", - отметил собеседник агентства. Общее руководство обучением экипажей и передачей кораблей осуществлял командир военно-морского отряда "3294" капитан Вильям Максвелл. Обучение велось в учебных классах на берегу, а затем непосредственно на кораблях, причем с некоторыми техническими устройствами советские моряки знакомились впервые. С весны 1944 по сентябрь 1945 года советскими командами на военно-морской базе Колд-Бей было принято по ленд-лизу 215 боевых кораблей и катеров. А американскими инструкторами подготовлено более 12 тысяч офицеров и матросов советского Тихоокеанского флота. "В послевоенный период в историографии возникали различные интерпретации значимости ленд-лиза для Красной армии, Военно-Морского флота и военной экономики СССР. В советской историографии данная тема часто подвергалась цензуре и умалчиванию, что приводило к недооценке вклада союзных поставок в победу над нацистской Германией. В то же время, западные историки и аналитики склонны были преувеличивать роль ленд-лиза, что также вызывало неоднозначные оценки", - отметил Матвеев. Как правило, истина в исследуемом вопросе находится в середине спектра мнений, добавил эксперт. "Эта сложная дискуссионная тема неоднократно становилась объектом внимания президента Российской Федерации Владимира Путина в его публичных выступлениях и интервью", - сказал Матвеев. Поставки по ленд-лизу и последующее открытие второго фронта, несомненно, внесли значительный вклад в победу над общим врагом – нацизмом, подчеркивал Путин на заседании попечительского совета РГО в апреле 2021 года. Россия помнит о помощи союзников во время Второй Мировой войны, заявил Путин 9 мая этого года в Кремле на приеме от имени президента России в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы. Россия преклоняется перед поколением победителей, все его представители для нее родные, независимо от того, на каком языке они говорят, сказал тогда Путин.

сша

аляска

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, аляска, красноярск, владимир путин, дональд трамп, франклин рузвельт, ввс сша, ркк "энергия"