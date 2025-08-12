https://1prime.ru/20250812/ekspert-860590920.html
Эксперт рассказал, куда переместится мировой центр огранки алмазов
Эксперт рассказал, куда переместится мировой центр огранки алмазов
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Мировой центр огранки алмазов может переместится в Китай или Объединенные Арабские Эмираты на фоне пошлин США на импорт из Индии, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
Ранее в августе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начнут действовать с 27 августа.
"Пошлины станут дополнительным ударом для индийского сектора огранки. Если Индии не удастся за разумное время как-то урегулировать вопросы величины пошлин и списков продукции, под них подпадающей, то, вероятно, гранильные мастерские будут менять географию, и мировой центр сектора огранки постепенно начнет перемешаться из Индии в другие страны. В тот же Китай или в ОАЭ, например", - предположил эксперт.
По его словам, дополнительные 25% пошлины США на импорт из Индии усугубляют глубокий кризис алмазного рынка, в котором он оказался на фоне падения мирового спроса на натуральные бриллианты и роста популярности искусственных алмазов.
Выращенные в лаборатории кристаллы ничем по качествам не уступают природным, но с развитием технологий обходятся все дешевле и дешевле. Аналитик добавил, что огранщикам нет особой разницы с каким камнем работать, с натуральным или искусственным. "От этого выигрывают китайские производители, которые уверенно заполняют эту нишу", - отметил Калачев.
Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, на нее приходится обработка более 90% всех камней.
Аналитик Калачев: мировой центр огранки алмазов может переместиться в Китай или ОАЭ
