Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией - 12.08.2025
Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией
Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией - 12.08.2025, ПРАЙМ
Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией
Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. | 12.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро. "Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - приводит портал gazeta.ee слова министра, которые он произнес во время поездки в Нарву . По данным издания, Таро считает малореалистичными предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, чтобы они могли приходить к назначенному времени. По его мнению, поддержание работы такой системы потребовало бы больших расходов и плата за услугу была бы сравнительно высокой, отмечается в публикации. На вопрос, откроет ли со своей стороны Эстония границу для движения транспорта, когда Россия закончит реконструировать ивангородский пункт пропуска, министр ответил, что об этом говорить рано, добавляет издание. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
08:59 12.08.2025
 
Власти Эстонии не намерены упрощать переход границы с Россией

Глава МВД Эстонии Таро: щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет

Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы, заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро.
"Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - приводит портал gazeta.ee слова министра, которые он произнес во время поездки в Нарву .
По данным издания, Таро считает малореалистичными предложения создать электронную очередь к границе для пешеходов, чтобы они могли приходить к назначенному времени. По его мнению, поддержание работы такой системы потребовало бы больших расходов и плата за услугу была бы сравнительно высокой, отмечается в публикации.
На вопрос, откроет ли со своей стороны Эстония границу для движения транспорта, когда Россия закончит реконструировать ивангородский пункт пропуска, министр ответил, что об этом говорить рано, добавляет издание.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов
9 августа, 12:24
 
Заголовок открываемого материала