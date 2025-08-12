https://1prime.ru/20250812/evro--860625628.html

Евро дешевеет к доллару на слабой статистике из Европы

2025-08-12T12:55+0300

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации слабой европейской статистики, инвесторы ожидают данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1603 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1616 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 148,43 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 98,57 пункта. Инвесторы обращают внимание на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле. Аналитики ждали уменьшения показателя лишь до 40 пунктов. В то же время индекс текущих экономических условий в Германии сократился до минус 68,6 пункта с минус 59,5 пункта месяцем ранее при прогнозе только в минус 65 пунктов. Глава ZEW отметил в релизе разочарование в связи с торговым соглашением между ЕС и США, а также слабые показатели экономики страны во втором квартале. Позднее во вторник будет опубликована статистика о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июле ускорилась до максимальных с февраля 2,8% с 2,7% в июне. Ускорение годовой базовой инфляции ожидается до 3% с 2,9% месяцем ранее.

