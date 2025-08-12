Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно снизился - 12.08.2025
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно снизился
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 40 пунктов.
12:11 12.08.2025
 
© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 40 пунктов.
