Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно снизился - 12.08.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно снизился
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T12:11+0300
2025-08-12T12:11+0300
2025-08-12T12:11+0300
экономика
мировая экономика
германия
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения только до 40 пунктов.
германия
