Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах

МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Венесуэла выразила правительству Гайаны "самый решительный протест" в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке нефти One Guyana в спорной акватории, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. "Правительству Кооперативной Республики Гайана была передана вербальная нота, в которой выражается самый решительный протест в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке One Guyana в блоке Stabroek со стороны транснациональной компании ExxonMobil в ассоциации с гайанскими властями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра. Хиль заявил, что указанные операции осуществляются в морской акватории, подлежащей делимитации, "что делает их незаконными в соответствии с международным правом, так как они нарушают принцип воздержания от совершения действий, изменяющих ситуацию". "Венесуэла предупреждает ExxonMobil и любую другую компанию, намеревающуюся участвовать в разведке или разработке ресурсов в этих водах, что подобные действия могут повлечь политические и юридические последствия", - говорится в заявлении. Каракас вновь призвал правительство Гайаны немедленно прекратить спорные операции и вернуться к прямому диалогу "в целях сохранения мира и стабильности во всем Карибском регионе". Правительство Венесуэлы накануне передало в Международный суд ООН 50 томов документов по спору с Гайаной о регионе Эссекибо, однако заявило, что не намерено признавать его юрисдикцию и возможные решения по делу. Женевское соглашение 1966 года в Венесуэле называют единственным действующим международным документом, регулирующим спор об Эссекибо, а прямые двусторонние переговоры - единственным способом его разрешения.

