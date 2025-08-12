Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/exxonmobil-860646399.html
Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах
Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах - 12.08.2025, ПРАЙМ
Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах
Венесуэла выразила правительству Гайаны "самый решительный протест" в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке нефти One... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T22:57+0300
2025-08-12T22:57+0300
венесуэла
гайана
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Венесуэла выразила правительству Гайаны "самый решительный протест" в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке нефти One Guyana в спорной акватории, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. "Правительству Кооперативной Республики Гайана была передана вербальная нота, в которой выражается самый решительный протест в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке One Guyana в блоке Stabroek со стороны транснациональной компании ExxonMobil в ассоциации с гайанскими властями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра. Хиль заявил, что указанные операции осуществляются в морской акватории, подлежащей делимитации, "что делает их незаконными в соответствии с международным правом, так как они нарушают принцип воздержания от совершения действий, изменяющих ситуацию". "Венесуэла предупреждает ExxonMobil и любую другую компанию, намеревающуюся участвовать в разведке или разработке ресурсов в этих водах, что подобные действия могут повлечь политические и юридические последствия", - говорится в заявлении. Каракас вновь призвал правительство Гайаны немедленно прекратить спорные операции и вернуться к прямому диалогу "в целях сохранения мира и стабильности во всем Карибском регионе". Правительство Венесуэлы накануне передало в Международный суд ООН 50 томов документов по спору с Гайаной о регионе Эссекибо, однако заявило, что не намерено признавать его юрисдикцию и возможные решения по делу. Женевское соглашение 1966 года в Венесуэле называют единственным действующим международным документом, регулирующим спор об Эссекибо, а прямые двусторонние переговоры - единственным способом его разрешения.
https://1prime.ru/20250406/sudno-856421256.html
венесуэла
гайана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_b1df8346d9db7612225b16d61e674271.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венесуэла, гайана, мид, оон
ВЕНЕСУЭЛА, ГАЙАНА, МИД, ООН
22:57 12.08.2025
 
Венесуэла заявила протест Гайане из-за работ ExxonMobil в спорных водах

Венесуэла выразила Гайане "самый решительный протест" из-за действий ExxonMobil

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 12 авг - ПРАЙМ. Венесуэла выразила правительству Гайаны "самый решительный протест" в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке нефти One Guyana в спорной акватории, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"Правительству Кооперативной Республики Гайана была передана вербальная нота, в которой выражается самый решительный протест в связи с началом эксплуатации плавучей установки по добыче, хранению и отгрузке One Guyana в блоке Stabroek со стороны транснациональной компании ExxonMobil в ассоциации с гайанскими властями", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министра.
Хиль заявил, что указанные операции осуществляются в морской акватории, подлежащей делимитации, "что делает их незаконными в соответствии с международным правом, так как они нарушают принцип воздержания от совершения действий, изменяющих ситуацию".
"Венесуэла предупреждает ExxonMobil и любую другую компанию, намеревающуюся участвовать в разведке или разработке ресурсов в этих водах, что подобные действия могут повлечь политические и юридические последствия", - говорится в заявлении.
Каракас вновь призвал правительство Гайаны немедленно прекратить спорные операции и вернуться к прямому диалогу "в целях сохранения мира и стабильности во всем Карибском регионе".
Правительство Венесуэлы накануне передало в Международный суд ООН 50 томов документов по спору с Гайаной о регионе Эссекибо, однако заявило, что не намерено признавать его юрисдикцию и возможные решения по делу. Женевское соглашение 1966 года в Венесуэле называют единственным действующим международным документом, регулирующим спор об Эссекибо, а прямые двусторонние переговоры - единственным способом его разрешения.
Вид на район Пудун, Шанхай, Китай
Морская полиция КНР вытеснила японское судно из акватории спорных островов
6 апреля, 08:32
 
ВЕНЕСУЭЛАГАЙАНАМИДООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала