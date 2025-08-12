https://1prime.ru/20250812/fas-860604169.html

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве. "ФАС выявила картель при закупках химических веществ для очистки воды на сумму более 4,6 миллиарда рублей. Признаки нарушения выявили на торгах для предприятий, обеспечивающих водой население и организации 23 субъектов Российской Федерации, в том числе г. Москву, Краснодарский край, Республику Татарстан", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Метахим" и ООО "Трейдпоставка". Подчеркивается, что служба подозревает хозяйствующие субъекты в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке коагулянтов и других химических веществ для очистки воды. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

