ФАС возбудила дело против "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада

ФАС возбудила дело против "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада - 12.08.2025

ФАС возбудила дело против "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада, сообщает... | 12.08.2025

2025-08-12T13:01+0300

2025-08-12T13:01+0300

2025-08-12T13:01+0300

финансы

россия

бизнес

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада, сообщает ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении финансового маркетплейса "Сравни.ру" за телерекламу онлайн-вклада. Служба считает, что действия организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения рекламного законодательства", - говорится в сообщении. ФАС поясняет, что в видеоролике была представлена привлекательная информация об открытии онлайн-вклада по ставке 30% годовых. При этом иные сведения о существенных условиях получения финансовой услуги демонстрировались в рекламе мелким шрифтом в течение короткого времени. По мнению ведомства, это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию. "В случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия", - отметили в антимонопольном ведомстве.

финансы, россия, бизнес