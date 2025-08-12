https://1prime.ru/20250812/finlyandiya-860625804.html

СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев

СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев - 12.08.2025, ПРАЙМ

СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев

Власти финского города Миккели выселяют жителей нескольких домов, чтобы передать эти помещения центру приема беженцев, сообщает во вторник телерадиовещатель... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T12:59+0300

2025-08-12T12:59+0300

2025-08-12T12:59+0300

политика

бизнес

общество

финляндия

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти финского города Миккели выселяют жителей нескольких домов, чтобы передать эти помещения центру приема беженцев, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Город Миккели сдаст таунхаусы в аренду компании Luona Oy, приемный центр (для мигрантов) которой расположен по соседству", - говорится в сообщении. Власти сдадут в аренду 18 помещений, расположенных на северо-востоке города. Как уточняет Yle, договоры аренды с жильцами этих домов будут расторгнуты до конца года, взамен им будет предложено другое жилье. По данным Yle, предлагаемые дома в основном расположены дальше от города, а арендная плата в них выше. По словам местных властей, центр приема "оживит" этот район, поскольку появятся новые рабочие места и новые жители, которые будут покупать продукты в местных магазинах. Выселяемые жильцы, опрошенные Yle, недовольны таким решением. "По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев", - поделился своим мнением один из них. В марте финская миграционная служба сообщила, что в этом и следующем году закроет в общей сложности 26 центров приема из-за сокращения числа просителей убежища, в том числе с Украины, а также в целях экономии средств.

https://1prime.ru/20250812/khyakkyanen-860611083.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , финляндия