СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти финского города Миккели выселяют жителей нескольких домов, чтобы передать эти помещения центру приема беженцев, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Город Миккели сдаст таунхаусы в аренду компании Luona Oy, приемный центр (для мигрантов) которой расположен по соседству", - говорится в сообщении. Власти сдадут в аренду 18 помещений, расположенных на северо-востоке города. Как уточняет Yle, договоры аренды с жильцами этих домов будут расторгнуты до конца года, взамен им будет предложено другое жилье. По данным Yle, предлагаемые дома в основном расположены дальше от города, а арендная плата в них выше. По словам местных властей, центр приема "оживит" этот район, поскольку появятся новые рабочие места и новые жители, которые будут покупать продукты в местных магазинах. Выселяемые жильцы, опрошенные Yle, недовольны таким решением. "По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев", - поделился своим мнением один из них. В марте финская миграционная служба сообщила, что в этом и следующем году закроет в общей сложности 26 центров приема из-за сокращения числа просителей убежища, в том числе с Украины, а также в целях экономии средств.
