СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев - 12.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев
2025-08-12T12:59+0300
финляндия
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти финского города Миккели выселяют жителей нескольких домов, чтобы передать эти помещения центру приема беженцев, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. "Город Миккели сдаст таунхаусы в аренду компании Luona Oy, приемный центр (для мигрантов) которой расположен по соседству", - говорится в сообщении. Власти сдадут в аренду 18 помещений, расположенных на северо-востоке города. Как уточняет Yle, договоры аренды с жильцами этих домов будут расторгнуты до конца года, взамен им будет предложено другое жилье. По данным Yle, предлагаемые дома в основном расположены дальше от города, а арендная плата в них выше. По словам местных властей, центр приема "оживит" этот район, поскольку появятся новые рабочие места и новые жители, которые будут покупать продукты в местных магазинах. Выселяемые жильцы, опрошенные Yle, недовольны таким решением. "По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев", - поделился своим мнением один из них. В марте финская миграционная служба сообщила, что в этом и следующем году закроет в общей сложности 26 центров приема из-за сокращения числа просителей убежища, в том числе с Украины, а также в целях экономии средств.
12:59 12.08.2025
 
СМИ: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для беженцев

Yle: жителей финского Миккели выселят из домов ради центра для приема беженцев

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Власти финского города Миккели выселяют жителей нескольких домов, чтобы передать эти помещения центру приема беженцев, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
"Город Миккели сдаст таунхаусы в аренду компании Luona Oy, приемный центр (для мигрантов) которой расположен по соседству", - говорится в сообщении.
Власти сдадут в аренду 18 помещений, расположенных на северо-востоке города. Как уточняет Yle, договоры аренды с жильцами этих домов будут расторгнуты до конца года, взамен им будет предложено другое жилье. По данным Yle, предлагаемые дома в основном расположены дальше от города, а арендная плата в них выше.
По словам местных властей, центр приема "оживит" этот район, поскольку появятся новые рабочие места и новые жители, которые будут покупать продукты в местных магазинах.
Выселяемые жильцы, опрошенные Yle, недовольны таким решением. "По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев", - поделился своим мнением один из них.
В марте финская миграционная служба сообщила, что в этом и следующем году закроет в общей сложности 26 центров приема из-за сокращения числа просителей убежища, в том числе с Украины, а также в целях экономии средств.
