ФНС заблокировала счета ИП хоккеиста Александра Овечкина

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по некоторым счетам трехкратного чемпиона мира по хоккею, обладателя Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, следует из данных сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "На 12 августа найдены решения ФНС о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам", - говорится в материалах. Согласно данным системы, Овечкин является индивидуальным предпринимателем, деятельность которого связана с арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Дата образования ИП - 31 августа 2022 года. Основанием для приостановки послужило непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее предоставления, говорится в материалах. Так, указывается, что Овечкин не предоставлял налоговые декларации по своему ИП с 2023 года: две приостановки счетов были в июне 2023 года, затем еще две в июне 2024 года, и последняя - 29 июля 2025 года. Овечкин по ходу сезона-2024/25 превзошел снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе 39-летнего россиянина 897 заброшенных шайб.
