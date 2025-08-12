https://1prime.ru/20250812/fns-860636596.html

ФНС назвала способ получения электронной подписи для регистрации бизнеса

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Предприниматели могут воспользоваться приложением "Моя подпись" в рамках сервиса "Старт бизнеса онлайн" для получения электронной подписи и открытия счета в банке, что упрощает процесс регистрации бизнеса, приложение уже доступно для скачивания, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ."Комплексный сервис "Старт бизнеса онлайн" работает с прошлого года и позволяет в рамках одной услуги полностью дистанционно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть счет в банке. Применение в нем мобильного приложения "Моя подпись" упрощает выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке. То есть для получения подписи достаточно скачать приложение на мобильный телефон, пройти идентификацию через биометрию и подписать полученной подписью заявление для открытия счета в выбранном банке", - говорится на сайте.Приложение "Моя подпись" при наличии подтвержденной учетной записи в Единой биометрической системе позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи для юридического лица или индивидуального предпринимателя в удостоверяющем центре ФНС России, отмечает ведомство. "Приложение сохраняет секретный ключ, с помощью которого вы можете подписывать документы и не требует опыта самостоятельной настройки специализированных программ на компьютере", - сообщает ФНС.Приложение уже доступно для скачивания в магазинах RuStore, Google Play и App Store, отмечается на сайте.Возможность использования мобильного приложения "Моя подпись" реализована с августа, уточнили РИА Новости в ФНС. "Ранее получить электронную подпись можно было только одним способом - дистанционно на сертифицированном ключевом носителе с использованием интерактивных сервисов "Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" и "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица". В настоящее время в комплексном сервисе "Старт бизнеса онлайн" обеспечена возможность выбора одного из указанных способов получения электронной подписи", - пояснили в ведомстве.Более 14 тысяч предпринимателей уже зарегистрировали свой бизнес в рамках эксперимента "Старт бизнеса онлайн", в настоящее время большую долю зарегистрированных занимают самозанятые и индивидуальные предприниматели, сообщал в феврале текущего года глава ФНС России Даниил Егоров.Эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса стартовал 1 марта прошлого года и включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации. Координатор - ФНС РФ. В декабре правительство РФ предложило на год продлить эксперимент - до 1 марта 2026 года.

