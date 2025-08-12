ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины в Подмосковье

https://1prime.ru/20250812/fsb-860598931.html
2025-08-12T09:55+0300
2025-08-12T09:55+0300
2025-08-12T09:55+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Теракт предотвращен в Подмосковье: агент украинских спецслужб планировал подорвать машину с 60 килограммами взрывчатки в момент, когда мимо нее шел бы высокопоставленный российский военный, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны", - говорится в сообщении. Установлено, что, следуя инструкциям куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника. "В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации приведено в действие", - уточнили в ФСБ. Отмечается, что подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления, в ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, "в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ". "Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ. По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Теракт предотвращен в Подмосковье: агент украинских спецслужб планировал подорвать машину с 60 килограммами взрывчатки в момент, когда мимо нее шел бы высокопоставленный российский военный, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны", - говорится в сообщении.
Установлено, что, следуя инструкциям куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника.
"В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации приведено в действие", - уточнили в ФСБ.
Отмечается, что подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления, в ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, "в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ".
"Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ.
По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы.
