https://1prime.ru/20250812/fsb-860598931.html

ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины в Подмосковье - 12.08.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила теракт с подрывом машины в Подмосковье

Теракт предотвращен в Подмосковье: агент украинских спецслужб планировал подорвать машину с 60 килограммами взрывчатки в момент, когда мимо нее шел бы... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T09:55+0300

2025-08-12T09:55+0300

2025-08-12T09:55+0300

происшествия

россия

общество

московская область

украина

ростовская область

фсб

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/56/839955689_0:38:1437:846_1920x0_80_0_0_93ccd33cfa2dfdb51d84a1f620738434.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Теракт предотвращен в Подмосковье: агент украинских спецслужб планировал подорвать машину с 60 килограммами взрывчатки в момент, когда мимо нее шел бы высокопоставленный российский военный, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России и Украины, 1989 г.р., готовивший террористический акт на территории Московской области. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен агент украинских спецслужб под псевдонимом "Ворон", завербованный на территории третьей страны", - говорится в сообщении. Установлено, что, следуя инструкциям куратора, он изготовил самодельное взрывное устройство и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на деньги противника. "В дальнейшем транспортное средство, начиненное более чем 60 килограммами взрывчатого вещества, должно было быть припарковано в установленном противником месте и в момент прохода в непосредственной близости высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации приведено в действие", - уточнили в ФСБ. Отмечается, что подозреваемый был задержан на трассе М-4 на пути следования к месту планируемого совершения преступления, в ходе опроса дал признательные показания по факту сотрудничества со спецслужбами противника, "в ходе которого ему была предложена возможность вернуться в страну исхода и в обмен на совершение теракта избежать мобилизации в ВСУ". "Следственным отделом УФСБ России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление, хранение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30, ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ФСБ. По совокупности совершенных преступлений задержанному может быть назначено наказание до пожизненного лишения свободы.

https://1prime.ru/20250729/terakt-860050475.html

московская область

украина

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , московская область, украина, ростовская область, фсб, всу