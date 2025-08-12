Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов - 12.08.2025, ПРАЙМ
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250812/ft-860598758.html
FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов
FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов - 12.08.2025, ПРАЙМ
FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов
Годовые мощности Евросоюза по производству боеприпасов к концу 2025 года составят примерно 2 миллиона, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T09:41+0300
2025-08-12T09:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg
09:41 12.08.2025
 
FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов

FT: мощности ЕС по производству боеприпасов к концу 2025 года составят 2 миллиона

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Годовые мощности Евросоюза по производству боеприпасов к концу 2025 года составят примерно 2 миллиона, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.
"Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличились с 300 тысяч (с 2022 года - ред.) до примерно 2 миллионов к концу этого года", - говорится в публикации со ссылкой на Кубилюса, который дал газете интервью.
В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Пентагон и НАТО разрабатывают систему передачи оружия США Киеву через ЕС
8 августа, 12:17
 
