FT рассказала о мощности ЕС по производству боеприпасов

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Годовые мощности Евросоюза по производству боеприпасов к концу 2025 года составят примерно 2 миллиона, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса. "Ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов увеличились с 300 тысяч (с 2022 года - ред.) до примерно 2 миллионов к концу этого года", - говорится в публикации со ссылкой на Кубилюса, который дал газете интервью. В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

