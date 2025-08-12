СМИ отметили увеличение военных заводов в Европе из-за конфликта на Украине

https://1prime.ru/20250812/ft-860621035.html
2025-08-12T12:04+0300
FT: площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников.
Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям.
"Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 миллионов квадратных метров". - говорится в публикации.
Как отмечает газета, одним из предприятий, который показал наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому оборонному концерну Rheinmetall и венгерской оборонной компании N7 Holding.
В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.
