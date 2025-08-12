Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ отметили увеличение военных заводов в Европе из-за конфликта на Украине
СМИ отметили увеличение военных заводов в Европе из-за конфликта на Украине
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников. Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям. "Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 миллионов квадратных метров". - говорится в публикации. Как отмечает газета, одним из предприятий, который показал наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому оборонному концерну Rheinmetall и венгерской оборонной компании N7 Holding. В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.
12:04 12.08.2025
 
СМИ отметили увеличение военных заводов в Европе из-за конфликта на Украине

FT: площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Площадь военных заводов в Европе увеличивается в три раза быстрее после начала конфликта на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные, полученные со спутников.
Согласно информации издания, всего были проанализированы данные о 150 предприятиях, принадлежащих 37 компаниям.
"Военные заводы Европы расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, охватывая более 7 миллионов квадратных метров". - говорится в публикации.
Как отмечает газета, одним из предприятий, который показал наибольший рост, стал завод по производству боеприпасов в Венгрии, принадлежащий немецкому оборонному концерну Rheinmetall и венгерской оборонной компании N7 Holding.
В апреле газета ABC сообщала, что компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
