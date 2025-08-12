Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/fts-860605455.html
Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39%
Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39%
Профицит внешней торговли России в январе-июне 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,39%, до 63,9 миллиарда долларов,... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T11:01+0300
2025-08-12T11:02+0300
экономика
россия
сша
рф
африка
фтс россии
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/62/829576283_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_2d9844415555240681baaaea5879e4b6.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июне 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,39%, до 63,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июне 2025 года составил 327,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6%, в том числе экспорт – 195,5 млрд долларов США (снижение на 6,3%), импорт – 131,6 млрд долларов США (рост на 0,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые шесть месяцев прошлого года экспорт из России составлял 208,8 миллиарда долларов, импорт в Россию - 130,5 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 78,3 миллиарда долларов в январе-июне 2024 года до 63,9 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-июне 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,3%. В товарной структуре импорта в январе-июне 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 47,8%", - отмечается в сообщении ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,4%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,3% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 7,2%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,3%, с ними товарооборот вырос на 4%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 4,3%, при этом с ними товарооборот сократился на 7,5%.
https://1prime.ru/20250711/profitsit--859406782.html
сша
рф
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/62/829576283_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_be2e28098981b7873db7912069cf7279.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, африка, фтс россии, ес
Экономика, РОССИЯ, США, РФ, АФРИКА, ФТС России, ЕС
11:01 12.08.2025 (обновлено: 11:02 12.08.2025)
 
Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39%

ФТС: профицит внешней торговли России в январе-июне снизился до 63,9 миллиарда долларов

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июне 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,39%, до 63,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июне 2025 года составил 327,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6%, в том числе экспорт – 195,5 млрд долларов США (снижение на 6,3%), импорт – 131,6 млрд долларов США (рост на 0,8%)", - говорится в сообщении ведомства.
В первые шесть месяцев прошлого года экспорт из России составлял 208,8 миллиарда долларов, импорт в Россию - 130,5 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 78,3 миллиарда долларов в январе-июне 2024 года до 63,9 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года.
"Основой российского экспорта в январе-июне 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,3%. В товарной структуре импорта в январе-июне 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 47,8%", - отмечается в сообщении ФТС.
Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,4%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,3% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 7,2%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,3%, с ними товарооборот вырос на 4%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 4,3%, при этом с ними товарооборот сократился на 7,5%.
Купюры - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2025
Профицит внешней торговли России товарами в январе-мае снизился на 19%
11 июля, 16:16
 
ЭкономикаРОССИЯСШАРФАФРИКАФТС РоссииЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала