Профицит внешней торговли России в январе-июне снизился на 18,39%

2025-08-12T11:01+0300
2025-08-12T11:01+0300
2025-08-12T11:02+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-июне 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,39%, до 63,9 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-июне 2025 года составил 327,1 млрд долларов США и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6%, в том числе экспорт – 195,5 млрд долларов США (снижение на 6,3%), импорт – 131,6 млрд долларов США (рост на 0,8%)", - говорится в сообщении ведомства. В первые шесть месяцев прошлого года экспорт из России составлял 208,8 миллиарда долларов, импорт в Россию - 130,5 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 78,3 миллиарда долларов в январе-июне 2024 года до 63,9 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-июне 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 56,3%. В товарной структуре импорта в январе-июне 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 47,8%", - отмечается в сообщении ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 72,4%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2024 года. На страны ЕС пришлось 19,3% внешней торговли РФ, товарооборот с ними снизился на 7,2%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,3%, с ними товарооборот вырос на 4%. А доля стран Африки во внешней торговле РФ составила 4,3%, при этом с ними товарооборот сократился на 7,5%.
