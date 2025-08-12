Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фунт дорожает к доллару в ожидании данных по рынку труда в Британии - 12.08.2025, ПРАЙМ
Фунт дорожает к доллару в ожидании данных по рынку труда в Британии
08:19 12.08.2025
 
Фунт дорожает к доллару в ожидании данных по рынку труда в Британии

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару несколько растет во вторник утром в преддверии публикации показателей состояния рынка труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск курс фунта стерлингов к доллару увеличивается до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3431 доллара.
При этом курс евро к доллару поднимается до 1,1625 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1616 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 148,37 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 98,47 пункта.
Инвесторы будут следить за публикацией новых данных. Так, бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует уровень безработицы в стране. Аналитиками прогнозируется сохранение показателя в апреле-июне на уровне марта-мая в 4,7%.
Кроме того, будут опубликованы данные об инфляции в США министерством труда страны. Ожидается, что годовой показатель по итогам июля ускорился до 2,8% с 2,7% месяцем ранее.
Деньги, фунт стерлингов, Великобритания
Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг
7 августа, 12:49
 
