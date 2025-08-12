https://1prime.ru/20250812/funt-860593325.html
Фунт дорожает к доллару в ожидании данных по рынку труда в Британии
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару несколько растет во вторник утром в преддверии публикации показателей состояния рынка труда в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.09 мск курс фунта стерлингов к доллару увеличивается до 1,3434 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3431 доллара. При этом курс евро к доллару поднимается до 1,1625 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1616 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 148,37 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,19 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 98,47 пункта. Инвесторы будут следить за публикацией новых данных. Так, бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует уровень безработицы в стране. Аналитиками прогнозируется сохранение показателя в апреле-июне на уровне марта-мая в 4,7%. Кроме того, будут опубликованы данные об инфляции в США министерством труда страны. Ожидается, что годовой показатель по итогам июля ускорился до 2,8% с 2,7% месяцем ранее.
