Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макроэкономических данных - 12.08.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макроэкономических данных
2025-08-12T14:32+0300
2025-08-12T14:32+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снижаются во вторник перед выходом макроэкономических данных, из которых важнейшим станет показатель инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,07%, до 44 052 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,11%, до 23 611 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,1%, до 6 393,25 пункта. Во вторник будут обнародованы данные об инфляции в США. Прогнозируется, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% по итогам июля с 2,7% месяцем ранее. "Мировые фондовые рынки взволнованы в преддверии публикации индекса потребительских цен в США во вторник, принимая во внимание возможность, что экономические данные могут развеять ожидания относительно снижения учетной ставки ФРС США, которые способны были повысить склонность к риску в США и в мире", - цитирует агентство Блумберг стратега Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds). На данный момент, согласно CME Group, большинство аналитиков (84,5%) ждут снижения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США уже на следующем заседании в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее сохранение. Кроме того, министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Прогнозируется, что дефицит бюджета в США составил в июле 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее. Инвесторы продолжают следить и за мировыми экономическими новостями. Министерство коммерции Китая опубликовало во вторник текст совместного заявления Китая и США по итогам торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа.
14:32 12.08.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макроэкономических данных

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит умеренно снижаются во вторник перед выходом макроэкономических данных, из которых важнейшим станет показатель инфляции, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,07%, до 44 052 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,11%, до 23 611 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 393,25 пункта.
Во вторник будут обнародованы данные об инфляции в США. Прогнозируется, что годовая инфляция ускорилась до 2,8% по итогам июля с 2,7% месяцем ранее.
"Мировые фондовые рынки взволнованы в преддверии публикации индекса потребительских цен в США во вторник, принимая во внимание возможность, что экономические данные могут развеять ожидания относительно снижения учетной ставки ФРС США, которые способны были повысить склонность к риску в США и в мире", - цитирует агентство Блумберг стратега Markets Live Гарфилда Рейнольдса (Garfield Reynolds).
На данный момент, согласно CME Group, большинство аналитиков (84,5%) ждут снижения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США уже на следующем заседании в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные предполагают ее сохранение.
Кроме того, министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны. Прогнозируется, что дефицит бюджета в США составил в июле 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее.
Инвесторы продолжают следить и за мировыми экономическими новостями. Министерство коммерции Китая опубликовало во вторник текст совместного заявления Китая и США по итогам торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа.
