Цены на газ в Европе снизились на 1,4%
12.08.2025
Цены на газ в Европе снизились на 1,4%
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1,4% - до 391,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1,4% - до 391,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 398,7 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 400,4 доллара (+0,9%), ценовой минимум - 391,2 доллара (-1,5%). Последние фьючерсы торговались по 391,5 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397 долларов за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1,4% - до 391,5 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 398,7 доллара (+0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 400,4 доллара (+0,9%), ценовой минимум - 391,2 доллара (-1,5%). Последние фьючерсы торговались по 391,5 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 397 долларов за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
