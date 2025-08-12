https://1prime.ru/20250812/glava-860588581.html

Глава Пентагона не исключил участия в встрече Путина и Трампа

Глава Пентагона не исключил участия в встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 12 авг - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность своего участия в предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трамп. В ходе в интервью телеканалу Fox News шефа Пентагона спросили, планирует ли он принимать участие во встрече лидеров России и США. "Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мое расписание. Может быть", - ответил Хегсет. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

