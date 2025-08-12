https://1prime.ru/20250812/gosduma-860606257.html

Депутат Госдумы призвал Украину смириться с уходом территорий

Депутат Госдумы призвал Украину смириться с уходом территорий - 12.08.2025, ПРАЙМ

Депутат Госдумы призвал Украину смириться с уходом территорий

Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T11:04+0300

2025-08-12T11:04+0300

2025-08-12T11:04+0300

политика

россия

украина

крым

владимир путин

владимир зеленский

госдума

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. При этом Владимир Зеленский в преддверии встречи Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Хотя миролюбие Дональда Трампа сегодня и не по нраву руководству ряда европейских стран и киевскому режиму, но президент США предельно честен в оценках ситуации внутри украинского общества, которое устало от диктатуры Зеленского. Украине стоит смириться с уходом территорий и возвращением населения на свою историческую родину в Россию. Другого пути для Украины нет", - сказал Шеремет. При этом, по его словам, основная часть украинского общества давно признала, что Крым и другие регионы являются российской территорией и никто не верит в их возвращение Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250812/vengriya--860594789.html

украина

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, крым, владимир путин, владимир зеленский, госдума, оон