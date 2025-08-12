Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал Украину смириться с уходом территорий - 12.08.2025, ПРАЙМ
Депутат Госдумы призвал Украину смириться с уходом территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. При этом Владимир Зеленский в преддверии встречи Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины. "Хотя миролюбие Дональда Трампа сегодня и не по нраву руководству ряда европейских стран и киевскому режиму, но президент США предельно честен в оценках ситуации внутри украинского общества, которое устало от диктатуры Зеленского. Украине стоит смириться с уходом территорий и возвращением населения на свою историческую родину в Россию. Другого пути для Украины нет", - сказал Шеремет. При этом, по его словам, основная часть украинского общества давно признала, что Крым и другие регионы являются российской территорией и никто не верит в их возвращение Украине. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – ПРАЙМ. Украине следует смириться с уходом территорий и желанием людей жить на своей исторической родине в России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что 88% украинцев хотят, чтобы было достигнуто соглашение об урегулировании конфликта с Россией. При этом Владимир Зеленский в преддверии встречи Трампа и президента России Владимира Путина заявил, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на конституцию Украины.
"Хотя миролюбие Дональда Трампа сегодня и не по нраву руководству ряда европейских стран и киевскому режиму, но президент США предельно честен в оценках ситуации внутри украинского общества, которое устало от диктатуры Зеленского. Украине стоит смириться с уходом территорий и возвращением населения на свою историческую родину в Россию. Другого пути для Украины нет", - сказал Шеремет.
При этом, по его словам, основная часть украинского общества давно признала, что Крым и другие регионы являются российской территорией и никто не верит в их возвращение Украине.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине
08:34
 
