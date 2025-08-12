https://1prime.ru/20250812/gosduma-860624934.html

ГД может рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Госдума может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, следует из решения думского комитета по международным делам, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным. "Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения:.. установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой – сентябрь 2025 года", - сказано в документе.

