2025-08-12T12:47+0300
2025-08-12T12:47+0300
энергетика
россия
общество
сша
госдума
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Госдума может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, следует из решения думского комитета по международным делам, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным. "Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения:.. установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой – сентябрь 2025 года", - сказано в документе.
сша
россия, общество, сша, госдума
Энергетика, РОССИЯ, Общество , США, Госдума
12:47 12.08.2025
 
ГД может рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

ГД может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Госдума может в сентябре рассмотреть денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в данной области, следует из решения думского комитета по международным делам, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в конце июля. В пояснительной записке отмечается, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным.
"Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения:.. установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой – сентябрь 2025 года", - сказано в документе.
Энергетика
 
 
