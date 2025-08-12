https://1prime.ru/20250812/gosduma-860633933.html
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора - 12.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T14:49+0300
2025-08-12T14:49+0300
2025-08-12T14:49+0300
экономика
общество
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/49/841484970_0:7:3176:1794_1920x0_80_0_0_67f3d3084451ccb353008a3622b8b144.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора к первому сентября. "Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно – выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально – индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно – к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию", - сказал он. Политик подчеркнул, что все эти предложения СРЗП обеспечены финансовыми ресурсами. Миронов также сообщил, что недавно партийные активисты провели в разных регионах страны анкетирование, которой, по его словам, показало, что 88% россиян поддерживают законопроект СРЗП о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей. "Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь", - заключил Сергей Миронов.
https://1prime.ru/20250812/gosduma-860629802.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/49/841484970_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_533aca29b61b6b4cda09cf78d89f9c31.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора
В Госдуме предложили с 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора к первому сентября.
"Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно – выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально – индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно – к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию", - сказал он.
Политик подчеркнул, что все эти предложения СРЗП обеспечены финансовыми ресурсами.
Миронов также сообщил, что недавно партийные активисты провели в разных регионах страны анкетирование, которой, по его словам, показало, что 88% россиян поддерживают законопроект СРЗП о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.
"Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь", - заключил Сергей Миронов.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары