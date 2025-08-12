Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14:49 12.08.2025
 
В Госдуме предложили ввести выплату для покупки школьного набора

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежегодную выплату для покупки школьного набора к первому сентября.
"Что мы предлагаем, помимо повышения минималки. Ежемесячно – выплачивать базовый доход в виде 10 тысяч на каждого члена семьи с ребенком. Ежеквартально – индексировать пенсии, так как существующий формат не позволяет угнаться за инфляцией. Ежегодно – к 1 сентября ввести выплату для покупки школьного набора, а в декабре выплачивать 13 зарплату и 13 пенсию", - сказал он.
Политик подчеркнул, что все эти предложения СРЗП обеспечены финансовыми ресурсами.
Миронов также сообщил, что недавно партийные активисты провели в разных регионах страны анкетирование, которой, по его словам, показало, что 88% россиян поддерживают законопроект СРЗП о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей.
"Деньги в стране есть, нужна политическая воля, чтобы обеспечить гражданам достойную жизнь", - заключил Сергей Миронов.
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на школьные товары
