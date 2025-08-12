https://1prime.ru/20250812/gosuslugi-860593850.html
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило РИА Новости. Мошенник, у которого на фото в профиле установлен логотип "Госуслуг", звонит жертве в мессенджере, сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого он просит назвать код из смс. После того, как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
