Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250812/gosuslugi-860593850.html
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"
Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T08:23+0300
2025-08-12T08:23+0300
мошенничество
технологии
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило РИА Новости. Мошенник, у которого на фото в профиле установлен логотип "Госуслуг", звонит жертве в мессенджере, сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого он просит назвать код из смс. После того, как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
https://1prime.ru/20250811/grigorenko-860553530.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_90f05418e47a89018203ee582db37694.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , россия
Мошенничество, Технологии, Общество , РОССИЯ
08:23 12.08.2025
 
Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"

Мошенники начали звонить россиянам якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить код из смс

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал "Госуслуги"
Портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило РИА Новости.
Мошенник, у которого на фото в профиле установлен логотип "Госуслуг", звонит жертве в мессенджере, сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого он просит назвать код из смс.
После того, как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Григоренко рассказал о перезагрузке портала "Госуслуги"
Вчера, 09:35
 
МошенничествоТехнологииОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала