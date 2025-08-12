https://1prime.ru/20250812/gosuslugi-860593850.html

Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"

Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг" - 12.08.2025, ПРАЙМ

Аферисты начали звонить россиянам в мессенджерах от имени "Госуслуг"

Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T08:23+0300

2025-08-12T08:23+0300

2025-08-12T08:23+0300

мошенничество

технологии

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83578/61/835786172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e1019da153d6bd01a4f0e08f6719010.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах якобы с аккаунта "Госуслуг" и просить их назвать код из смс для подтверждения учетной записи, выяснило РИА Новости. Мошенник, у которого на фото в профиле установлен логотип "Госуслуг", звонит жертве в мессенджере, сообщает, что ее учетная запись на портале не подтверждена, и предлагает это исправить. Для этого он просит назвать код из смс. После того, как жертва называет код, аферист получает доступ к ее личному кабинету на портале. При этом "Госуслуги" предупреждали, что операторы поддержки никогда не запрашивают пароли и коды из смс.

https://1prime.ru/20250811/grigorenko-860553530.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , россия