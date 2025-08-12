Житель Тулы подал в суд на Henkel

https://1prime.ru/20250812/henkel-860628930.html

МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Житель Тулы Олег Кирюхин просит Суд по интеллектуальным правам признать актом недобросовестной конкуренции действия немецкой Henkel AG по приобретению и использованию исключительных прав на товарные знаки "Персил" и "Лоск", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel зарегистрировал бренды "Персил" и "Лоск" в России в 2023 и 2024 годах соответственно с приоритетом от 2022 года. Их действие распространяется на два класса товаров, включающих в себя, в частности, препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметику, зубные порошки и пасты, гигиенические препараты для медицинских целей, дезинфицирующие средства. Иск Кирюхина поступил в суд 31 июля. На чем он основывает свои требования и в чем состоит его интерес, пока не уточняется. Суд оставил иск без движения до 5 сентября, поскольку истец не приложил к нему справку о статусе подписавшего исковое заявление лица – копию документов о высшем юридическом образовании либо документы, удостоверяющие его статус адвоката или единоличного органа управления организации. Кроме того, не полностью уплачена госпошлина – вместо 30 тысяч рублей истец заплатил только 15 тысяч. По данным из открытых источников, полный тезка истца с 2004 по 2017 года имел статус индивидуального предпринимателя, сейчас он является учредителем и руководителем ООО "Сфера", основным видом деятельности которого в ЕГРЮЛ указано строительство жилых и нежилых зданий. Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании - Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex, Dial. По состоянию на 30 июня штат компании составлял 47 350 сотрудников, из них 43% - в Европе.

