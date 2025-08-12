https://1prime.ru/20250812/himars-860594458.html

Эксперт прокомментировал покупку Тайванем новых установок HIMARS

Получение Тайбэем большого количества установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS может создать угрозы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), | 12.08.2025, ПРАЙМ

ПЕКИН, 12 авг - ПРАЙМ. Получение Тайбэем большого количества установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS может создать угрозы Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил РИА Новости китайский военный эксперт Лань Шуньчжэн. Ранее газета Taipei Times сообщила, что Тайбэй планирует закупить 28 новых установок РСЗО HIMARS. Ранее Тайвань приобрёл у США 29 установок HIMARS, первая партия из 11 установок была поставлена в 2024 году. Таким образом, общее число установок HIMARS на острове может достичь 57. По словам эксперта, Вашингтон на протяжении длительного времени стремится усилить противодесантные возможности Тайваня. Учитывая, что остров уже располагает определенным количеством установок HIMARS, в случае возникновения конфликта в Тайваньском проливе администрация острова потенциально может объединить HIMARS, противокорабельные ракеты "Гарпун" и противокорабельные ракеты "Сюнфэн" в единую противодесантную систему перекрёстного огня, отмечает Лань Шуньчжэн. "Это позволит наносить многоуровневые удары по десантным группам НОАК и прицельные удары по силам поддержки ВМС НОАК, поэтому мы должны уделять этому вопросу пристальное внимание", - сказал эксперт. Он отметил, что высокая маневренность HIMARS затрудняет обнаружение комплексов. По его словам, принимая во внимание разветвлённую сеть укрытий и автомагистралей на Тайване, а также мобильность HIMARS на дорогах, "исходящую угрозу нельзя недооценивать". Лань Шуньчжэн подчеркнул, что один залп HIMARS по месту высадки может нанести значительный ущерб, если его вовремя не перехватить. "Это создает большие сложности для НОАК и требует серьёзного отношения (к этой проблеме - ред.)", - добавил он. С точки зрения США, по мнению эксперта, разыгрывание "тайваньской карты" не только приносит экономическую выгоду, но и "служит противовесом Китаю в борьбе великих держав, и от неё будет непросто отказаться". Официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган ранее заявил, что продажа США оружия Тайваню не сможет помешать тенденции неизбежного объединения Китая. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

