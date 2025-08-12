https://1prime.ru/20250812/import-860590210.html
Импорт в США легковых автомобилей из ЕС сократился вдвое
Импорт в США легковых автомобилей из ЕС сократился вдвое
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Импорт в США легковых автомобилей из Евросоюза в июне сократился вдвое по сравнению с июнем прошлого года - до минимума за два с половиной года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за июнь США приобрели "легковушек" у ЕС почти на 2,5 миллиарда долларов. В годовом выражении поставки упали в 1,8 раза, а месячном - на 27%. При этом такие объемы стали минимальными с февраля 2022 года, когда они составляли 1,7 миллиарда долларов.
Больше всего в июне Штаты приобрели у Союза автомобили на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (1,2 миллиарда долларов), более 3 литров (543,8 миллиона) и электромобили (на 343,2 миллиона).
При этом в общем американском автомобильном импорте ЕС занял четвертое место. А в пятёрку вошли в июне Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда) и Канада (1,9 миллиарда).
Среди членов самого ЕС самыми крупными продавцами стали Германия (1,5 миллиарда), Словакия (442,4 миллиона) и Австрия (160,2 миллиона).
Суммарно за первое полугодие американский импорт "легковушек" достиг 18,5 миллиарда долларов, опустившись за год на 17%. За весь прошлый год такие поставки достигли 45,2 миллиарда долларов.
