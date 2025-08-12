https://1prime.ru/20250812/import-860590210.html

Импорт в США легковых автомобилей из ЕС сократился вдвое

Импорт в США легковых автомобилей из ЕС сократился вдвое - 12.08.2025, ПРАЙМ

Импорт в США легковых автомобилей из ЕС сократился вдвое

Импорт в США легковых автомобилей из Евросоюза в июне сократился вдвое по сравнению с июнем прошлого года - до минимума за два с половиной года, подсчитало РИА... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T05:15+0300

2025-08-12T05:15+0300

2025-08-12T05:15+0300

бизнес

мировая экономика

экономика

сша

мексика

япония

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860590210.jpg?1754964957

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Импорт в США легковых автомобилей из Евросоюза в июне сократился вдвое по сравнению с июнем прошлого года - до минимума за два с половиной года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за июнь США приобрели "легковушек" у ЕС почти на 2,5 миллиарда долларов. В годовом выражении поставки упали в 1,8 раза, а месячном - на 27%. При этом такие объемы стали минимальными с февраля 2022 года, когда они составляли 1,7 миллиарда долларов. Больше всего в июне Штаты приобрели у Союза автомобили на бензиновом двигателе объемом от 1,5 до 3 литров (1,2 миллиарда долларов), более 3 литров (543,8 миллиона) и электромобили (на 343,2 миллиона). При этом в общем американском автомобильном импорте ЕС занял четвертое место. А в пятёрку вошли в июне Мексика (4,2 миллиарда долларов), Япония (3,1 миллиарда), Южная Корея (2,7 миллиарда) и Канада (1,9 миллиарда). Среди членов самого ЕС самыми крупными продавцами стали Германия (1,5 миллиарда), Словакия (442,4 миллиона) и Австрия (160,2 миллиона). Суммарно за первое полугодие американский импорт "легковушек" достиг 18,5 миллиарда долларов, опустившись за год на 17%. За весь прошлый год такие поставки достигли 45,2 миллиарда долларов.

сша

мексика

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, мексика, япония, ес