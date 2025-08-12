Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном растут - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/indeksy--860626471.html
Фондовые индексы Европы в основном растут
Фондовые индексы Европы в основном растут - 12.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут, рынки поддерживаются позитивными новостями по международной торговле, свидетельствуют данные | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T13:03+0300
2025-08-12T13:03+0300
экономика
рынок
торги
индексы
китай
сша
европа
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут, рынки поддерживаются позитивными новостями по международной торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 9 154,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 705,96 пункта, немецкий DAX снижался на 0,32%, до 23 996,19 пункта. Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. "Тот факт, что они (Китай и США - ред.) все еще ведут переговоры - и что важно, у обоих сторон, по всей видимости, есть стремление - я полагаю, это позитивная новость для мировой экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Premier Miton Investors Нила Биррелла (Neil Birrell). Кроме того, ранее во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, что оказалось ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 40 пунктов. Кроме того, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,7%, значение совпало с прогнозами аналитиков.
https://1prime.ru/20250811/indeksy--860564808.html
китай
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_e7e2b351c5033999e9ee824fef92217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, китай, сша, европа, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, США, ЕВРОПА, DAX
13:03 12.08.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном растут

Биржевые индексы Европы растут на позитивных новостях по международной торговле

© flickr.com / jam_90s%Лондонская фондовая биржа
%Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© flickr.com / jam_90s
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут, рынки поддерживаются позитивными новостями по международной торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 9 154,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 705,96 пункта, немецкий DAX снижался на 0,32%, до 23 996,19 пункта.
Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа.
"Тот факт, что они (Китай и США - ред.) все еще ведут переговоры - и что важно, у обоих сторон, по всей видимости, есть стремление - я полагаю, это позитивная новость для мировой экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Premier Miton Investors Нила Биррелла (Neil Birrell).
Кроме того, ранее во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, что оказалось ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 40 пунктов.
Кроме того, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,7%, значение совпало с прогнозами аналитиков.
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Вчера, 12:44
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыКИТАЙСШАЕВРОПАDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала