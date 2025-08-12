Фондовые индексы Европы в основном растут

https://1prime.ru/20250812/indeksy--860626471.html
2025-08-12T13:03+0300
2025-08-12T13:03+0300
2025-08-12T13:03+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут, рынки поддерживаются позитивными новостями по международной торговле, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,27%, до 9 154,2 пункта, французский CAC 40 - на 0,1%, до 7 705,96 пункта, немецкий DAX снижался на 0,32%, до 23 996,19 пункта. Во вторник министерство коммерции КНР опубликовало текст совместного заявления Китая и США по итогам Стокгольмских торгово-экономических переговоров. Согласно документу, стороны договорились совместно "вновь отложить реализацию 24-процентных тарифов еще на 90 дней", начиная с 12 августа. "Тот факт, что они (Китай и США - ред.) все еще ведут переговоры - и что важно, у обоих сторон, по всей видимости, есть стремление - я полагаю, это позитивная новость для мировой экономики", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного директора Premier Miton Investors Нила Биррелла (Neil Birrell). Кроме того, ранее во вторник был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель в августе снизился до 34,7 пункта с 52,7 пункта в июле, что оказалось ниже прогноза аналитиков, ожидавших показатель на уровне 40 пунктов. Кроме того, Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании сообщило, что безработица в стране в апреле-июне сохранилась на уровне марта-мая в 4,7%, значение совпало с прогнозами аналитиков.
