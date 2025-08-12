Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8% - 12.08.2025
Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8%
Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8% - 12.08.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8%
Годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 12.08.2025, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
сша
великобритания
германия
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 12 августа, в 15.30 мск. Также в 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные по дефициту бюджета страны. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета в Штатах составил в июле 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее. В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%. В 12.00 будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение снизилось до 40 пунктов с уровня июля в 52,7 пункта.
сша
великобритания
германия
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
08:10 12.08.2025
 
Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8%

Trading Economics: годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8%

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 12 августа, в 15.30 мск.
Также в 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные по дефициту бюджета страны. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета в Штатах составил в июле 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%.
В 12.00 будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение снизилось до 40 пунктов с уровня июля в 52,7 пункта.
Экономика Мировая экономика США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ГЕРМАНИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала