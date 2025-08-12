https://1prime.ru/20250812/inflyatsiya--860592649.html

Годовая инфляция в США в июле ускорилась до 2,8%

2025-08-12T08:10+0300

экономика

сша

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам июля ускорилась до 2,8% с 2,7% в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальный релиз по потребительским ценам в США министерство труда страны опубликует во вторник, 12 августа, в 15.30 мск. Также в 21.00 мск министерство финансов США опубликует данные по дефициту бюджета страны. Аналитики ожидают, что дефицит бюджета в Штатах составил в июле 140 миллиардов долларов после профицита в 27,01 миллиарда месяцем ранее. В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%. В 12.00 будет выпущен доклад Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) о доверии инвесторов к экономике Германии. По мнению аналитиков, в августе значение снизилось до 40 пунктов с уровня июля в 52,7 пункта.

