В Ингушетии два человека погибли в ДТП

2025-08-12T04:57+0300

НАЛЬЧИК, 12 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении. Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа. "Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.

