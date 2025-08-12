https://1prime.ru/20250812/ingushetija-860590020.html
В Ингушетии два человека погибли в ДТП
2025-08-12T04:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860590020.jpg?1754963869
НАЛЬЧИК, 12 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении.
Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа.
"Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
