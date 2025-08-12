Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ингушетии два человека погибли в ДТП - 12.08.2025
В Ингушетии два человека погибли в ДТП
В Ингушетии два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T04:57+0300
2025-08-12T04:57+0300
бизнес
россия
ингушетия
рф
мчс
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
НАЛЬЧИК, 12 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes. "В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении. Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа. "Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
ингушетия
рф
бизнес, россия, ингушетия, рф, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Ингушетия, РФ, МЧС, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
В Ингушетии два человека погибли в ДТП

В Ингушетии два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП

НАЛЬЧИК, 12 авг - ПРАЙМ. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в Ингушетии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
По данным ведомства, на 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло столкновение четырех автомобилей: Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry и Mercedes.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, из них двое погибли, - говорится в сообщении.
Пострадавшие на карете скорой помощи доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа.
"Детей среди пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в МЧС.
 
БизнесРОССИЯИнгушетияРФМЧС
 
 
