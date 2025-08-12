В Ингушетии водитель врезался в два патрульных автомобиля

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-12T05:22+0300
2025-08-12T05:22+0300
бизнес
россия
общество
ингушетия
рф
мчс
ингушетия
рф
05:22 12.08.2025
 
НАЛЬЧИК, 12 авг - ПРАЙМ. Водитель врезался в два патрульных автомобиля на федеральной автодороге "Кавказ" в Ингушетии, в результате пострадали три человека, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
"На 589-м километре ФАД "Р-217 Кавказ" произошло столкновение трех автомобилей. Водитель столкнулся со стоящими патрульными автомобилями Skoda Oktavia", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным МЧС, пострадали три человека, погибших нет. Пострадавшие доставлены в травматологическое отделение ЦРБ города Сунжа.
Ранее сообщалось, что на этом же 589-м километре федеральной автодороги "Кавказ" столкнулись четыре автомобиля, в результате погибли два и пострадали пять человек.
 
Заголовок открываемого материала