Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/kamchatka-860588224.html
На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность
На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность - 12.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о масштабной незаконной игорной... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T02:23+0300
2025-08-12T02:23+0300
экономика
бизнес
общество
камчатский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860588224.jpg?1754954636
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о масштабной незаконной игорной деятельности, в ходе которой преступный доход злоумышленников превысил 161 миллион рублей, сообщили в надзорном ведомстве. "В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей", - сообщает надзорное ведомство. Фигурантам предъявлены серьезные обвинения, включая организацию преступного сообщества, незаконное проведение азартных игр и отмывание денежных средств. Следствие установило, что в 2023-2024 годах группа из шести мужчин и двоих женщин организовала сеть подпольных игорных залов в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленники арендовали три помещения, оборудовали их компьютерной техникой для доступа к интернет-казино и активно привлекали клиентов. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 32 компьютера, а также наложили арест на имущество обвиняемых. Пятеро других участников преступной схемы уже отвечают перед судом по отдельным уголовным делам, отметили в надзорном ведомстве. Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статьям обвинения предусматривает до 10 лет лишения свободы.
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , камчатский край
Экономика, Бизнес, Общество , Камчатский край
02:23 12.08.2025
 
На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность

Прокуратура Камчатки утвердила обвинение по делу о незаконной игорной деятельности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о масштабной незаконной игорной деятельности, в ходе которой преступный доход злоумышленников превысил 161 миллион рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
"В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей", - сообщает надзорное ведомство.
Фигурантам предъявлены серьезные обвинения, включая организацию преступного сообщества, незаконное проведение азартных игр и отмывание денежных средств. Следствие установило, что в 2023-2024 годах группа из шести мужчин и двоих женщин организовала сеть подпольных игорных залов в Петропавловске-Камчатском и Елизове.
Как рассказали в прокуратуре, злоумышленники арендовали три помещения, оборудовали их компьютерной техникой для доступа к интернет-казино и активно привлекали клиентов. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 32 компьютера, а также наложили арест на имущество обвиняемых.
Пятеро других участников преступной схемы уже отвечают перед судом по отдельным уголовным делам, отметили в надзорном ведомстве.
Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статьям обвинения предусматривает до 10 лет лишения свободы.
 
ЭкономикаБизнесОбществоКамчатский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала