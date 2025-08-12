На Камчатке будут судить трех человек за игорную деятельность

https://1prime.ru/20250812/kamchatka-860588224.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело о масштабной незаконной игорной деятельности, в ходе которой преступный доход злоумышленников превысил 161 миллион рублей, сообщили в надзорном ведомстве.
"В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей", - сообщает надзорное ведомство.
Фигурантам предъявлены серьезные обвинения, включая организацию преступного сообщества, незаконное проведение азартных игр и отмывание денежных средств. Следствие установило, что в 2023-2024 годах группа из шести мужчин и двоих женщин организовала сеть подпольных игорных залов в Петропавловске-Камчатском и Елизове.
Как рассказали в прокуратуре, злоумышленники арендовали три помещения, оборудовали их компьютерной техникой для доступа к интернет-казино и активно привлекали клиентов. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли 32 компьютера, а также наложили арест на имущество обвиняемых.
Пятеро других участников преступной схемы уже отвечают перед судом по отдельным уголовным делам, отметили в надзорном ведомстве.
Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статьям обвинения предусматривает до 10 лет лишения свободы.
