https://1prime.ru/20250812/karapetyan-860646230.html

Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 14 августа

Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 14 августа - 12.08.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста Карапетяна 14 августа

Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна 14 августа, сообщает совет по защите бизнесмена. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T22:24+0300

2025-08-12T22:24+0300

2025-08-12T22:24+0300

армения

рф

никол пашинян

ташир

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859816885_0:37:1261:746_1920x0_80_0_0_1d2d5b10119198c9b2f047e8d56e5141.jpg

ЕРЕВАН, 12 авг – ПРАЙМ. Суд в Армении рассмотрит ходатайство о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна 14 августа, сообщает совет по защите бизнесмена. "Рассмотрение ходатайства о продлении незаконного ареста Самвела Карапетяна состоится 14 августа в 17.30 (16.30 мск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что ходатайство рассмотрит антикоррупционный суд. Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

https://1prime.ru/20250804/arbitrazh-860314359.html

армения

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

армения, рф, никол пашинян, ташир