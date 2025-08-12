https://1prime.ru/20250812/kartofel-860629614.html
Брянский губернатор поручил проверить цены на картофель в регионе
МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка региона проводить регулярный мониторинг цен на картофель и направлять итоги проверок в контролирующие органы. "Продолжается уборка картофеля. Его предстоит убрать на площади 34,7 тысячи гектаров, что на 4 тысячи гектаров больше прошлого года… Картофель сельхозпроизводители сегодня отпускают по цене в три раза ниже, чем он лежит на прилавках. Дал поручение управлению потребительского рынка проводить регулярный мониторинг цен и представлять результаты проверок в контролирующие органы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. С 16 августа, по данным Богомаза, по субботам в районах Брянска и в муниципальных образованиях региона начнут работу еженедельные ярмарки выходного дня, где цены на сельхозпродукцию местных производителей будут ниже, чем в магазинах. Глава региона уточнил, что урожайность картофеля в Жирятинском районе области – 375 центнеров с гектара, в Погарском, Клинцовском, Навлинском, Рогнединском районах – свыше 300 центнеров с гектара.
