https://1prime.ru/20250812/kartofel-860629614.html

Брянский губернатор поручил проверить цены на картофель в регионе

Брянский губернатор поручил проверить цены на картофель в регионе - 12.08.2025, ПРАЙМ

Брянский губернатор поручил проверить цены на картофель в регионе

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка региона проводить регулярный мониторинг цен на картофель и направлять... | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T13:51+0300

2025-08-12T13:51+0300

2025-08-12T13:51+0300

экономика

бизнес

брянск

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75423/34/754233417_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_42bebec6ef383f986d30ca839c592dc3.jpg

МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поручил управлению потребительского рынка региона проводить регулярный мониторинг цен на картофель и направлять итоги проверок в контролирующие органы. "Продолжается уборка картофеля. Его предстоит убрать на площади 34,7 тысячи гектаров, что на 4 тысячи гектаров больше прошлого года… Картофель сельхозпроизводители сегодня отпускают по цене в три раза ниже, чем он лежит на прилавках. Дал поручение управлению потребительского рынка проводить регулярный мониторинг цен и представлять результаты проверок в контролирующие органы", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. С 16 августа, по данным Богомаза, по субботам в районах Брянска и в муниципальных образованиях региона начнут работу еженедельные ярмарки выходного дня, где цены на сельхозпродукцию местных производителей будут ниже, чем в магазинах. Глава региона уточнил, что урожайность картофеля в Жирятинском районе области – 375 центнеров с гектара, в Погарском, Клинцовском, Навлинском, Рогнединском районах – свыше 300 центнеров с гектара.

https://1prime.ru/20250812/ice-860598433.html

брянск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, брянск