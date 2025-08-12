Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане прошли учения военно-морских сил - 12.08.2025
В Казахстане прошли учения военно-морских сил
2025-08-12T09:00+0300
2025-08-12T09:00+0300
вооружения
казахстан
каспийское море
АЛМА-АТА, 12 авг - ПРАЙМ. Учения военно-морских сил Казахстана с привлечением армейской авиации прошли в Мангистауской области на западе страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны республики. "В Мангистауской области прошло плановое оперативно-тактическое учение военно-морских сил вооруженных сил республики Казахстан с привлечением армейской авиации. Целью учения стала проверка уровня подготовки органов управления и командного состава всех степеней, а также отработка практических действий по организации и ведению боевых операций в морской акватории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в ходе мероприятия личный состав отработал ряд учебно-боевых эпизодов: проведение разведывательного поиска мин, охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения условного противника, а также действия по поиску и спасанию аварийного корабля. "Особое внимание было уделено эпизоду нанесения совместных ударов по корабельной группировке условного противника. Для этого были задействованы боевые корабли и армейская авиация, включая вертолеты Ми-8 и Ми-35", - говорится в сообщении. По данным минобороны, в результате учений удалось повысить боевую подготовку военнослужащих, наладить взаимодействие между подразделениями и отработать действия для обеспечения безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря.
казахстан
каспийское море
казахстан, каспийское море
Вооружения, КАЗАХСТАН, Каспийское море
09:00 12.08.2025
 
В Казахстане прошли учения военно-морских сил

В Мангистауской области Казахстана прошли учения военно-морских сил с привлечением авиации

АЛМА-АТА, 12 авг - ПРАЙМ. Учения военно-морских сил Казахстана с привлечением армейской авиации прошли в Мангистауской области на западе страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"В Мангистауской области прошло плановое оперативно-тактическое учение военно-морских сил вооруженных сил республики Казахстан с привлечением армейской авиации. Целью учения стала проверка уровня подготовки органов управления и командного состава всех степеней, а также отработка практических действий по организации и ведению боевых операций в морской акватории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе мероприятия личный состав отработал ряд учебно-боевых эпизодов: проведение разведывательного поиска мин, охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения условного противника, а также действия по поиску и спасанию аварийного корабля.
"Особое внимание было уделено эпизоду нанесения совместных ударов по корабельной группировке условного противника. Для этого были задействованы боевые корабли и армейская авиация, включая вертолеты Ми-8 и Ми-35", - говорится в сообщении.
По данным минобороны, в результате учений удалось повысить боевую подготовку военнослужащих, наладить взаимодействие между подразделениями и отработать действия для обеспечения безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря.
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС
9 августа, 11:05
Глава Росатома обсудил с премьером Казахстана создание консорциума по АЭС
9 августа, 11:05
 
ВооруженияКАЗАХСТАНКаспийское море
 
 
