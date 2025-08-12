https://1prime.ru/20250812/kazakhstan-860596255.html

В Казахстане прошли учения военно-морских сил

В Казахстане прошли учения военно-морских сил

АЛМА-АТА, 12 авг - ПРАЙМ. Учения военно-морских сил Казахстана с привлечением армейской авиации прошли в Мангистауской области на западе страны, сообщает во вторник пресс-служба министерства обороны республики. "В Мангистауской области прошло плановое оперативно-тактическое учение военно-морских сил вооруженных сил республики Казахстан с привлечением армейской авиации. Целью учения стала проверка уровня подготовки органов управления и командного состава всех степеней, а также отработка практических действий по организации и ведению боевых операций в морской акватории", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в ходе мероприятия личный состав отработал ряд учебно-боевых эпизодов: проведение разведывательного поиска мин, охрану и оборону объектов морской экономической деятельности, отражение атак средств воздушного нападения условного противника, а также действия по поиску и спасанию аварийного корабля. "Особое внимание было уделено эпизоду нанесения совместных ударов по корабельной группировке условного противника. Для этого были задействованы боевые корабли и армейская авиация, включая вертолеты Ми-8 и Ми-35", - говорится в сообщении. По данным минобороны, в результате учений удалось повысить боевую подготовку военнослужащих, наладить взаимодействие между подразделениями и отработать действия для обеспечения безопасности в казахстанском секторе Каспийского моря.

