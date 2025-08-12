https://1prime.ru/20250812/khyakkyanen-860611083.html

Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля

Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля - 12.08.2025, ПРАЙМ

Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля

Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. | 12.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-12T11:31+0300

2025-08-12T11:31+0300

2025-08-12T11:31+0300

вооружения

израиль

финляндия

газа

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. В ноябре 2023 года минобороны Израиля сообщило о подписании с Финляндией сделки о продаже системы ПРО "Праща Давида" на 317 миллионов евро. "Если сейчас отменить сделку по ПВО, это приведет к возврату всей закупки к исходной точке. Получение необходимых возможностей ПВО отложится на несколько лет. Финляндии также придется выплатить значительные штрафы по контракту. То есть деньги пойдут в Израиль, но Финляндия не получит необходимые системы ПВО", - сказал Хяккянен в интервью телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о возможном пересмотре оборонных сделок с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа. Финский премьер Петтери Орпо заявил в июне, что Финляндии не следует заключать новые сделки по закупке оружия у Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Хяккянен в свою очередь не обозначил свою позицию по поводу возможных новых сделок. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://1prime.ru/20250808/poshliny-860464085.html

израиль

финляндия

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

израиль, финляндия, газа