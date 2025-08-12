Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля
Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля
Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T11:31+0300
2025-08-12T11:31+0300
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. В ноябре 2023 года минобороны Израиля сообщило о подписании с Финляндией сделки о продаже системы ПРО "Праща Давида" на 317 миллионов евро. "Если сейчас отменить сделку по ПВО, это приведет к возврату всей закупки к исходной точке. Получение необходимых возможностей ПВО отложится на несколько лет. Финляндии также придется выплатить значительные штрафы по контракту. То есть деньги пойдут в Израиль, но Финляндия не получит необходимые системы ПВО", - сказал Хяккянен в интервью телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о возможном пересмотре оборонных сделок с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа. Финский премьер Петтери Орпо заявил в июне, что Финляндии не следует заключать новые сделки по закупке оружия у Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Хяккянен в свою очередь не обозначил свою позицию по поводу возможных новых сделок. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
11:31 12.08.2025
 
Финляндия не планирует пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля

Хяккянен: Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля

© flickr.com / stanjourdan
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Финляндия не намерена пересматривать сделки по закупкам оружия у Израиля на фоне ситуации в секторе Газа, заявил министр обороны республики Антти Хяккянен.
В ноябре 2023 года минобороны Израиля сообщило о подписании с Финляндией сделки о продаже системы ПРО "Праща Давида" на 317 миллионов евро.
"Если сейчас отменить сделку по ПВО, это приведет к возврату всей закупки к исходной точке. Получение необходимых возможностей ПВО отложится на несколько лет. Финляндии также придется выплатить значительные штрафы по контракту. То есть деньги пойдут в Израиль, но Финляндия не получит необходимые системы ПВО", - сказал Хяккянен в интервью телерадиовещателю Yle, отвечая на вопрос о возможном пересмотре оборонных сделок с Израилем на фоне ситуации в секторе Газа.
Финский премьер Петтери Орпо заявил в июне, что Финляндии не следует заключать новые сделки по закупке оружия у Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Хяккянен в свою очередь не обозначил свою позицию по поводу возможных новых сделок.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 61 тысячи палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Финляндия надеется, что ЕС и США придут к нулевым пошлинам
8 августа, 12:22
 
