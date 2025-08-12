Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном - 12.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с Ким Чен Ыном
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, главы государств обсудили двусторонние вопросы и международную повестку, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении.Российский лидер в беседе поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.Кроме того, он высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от вторгшихся формирований киевского режима.Путин поздравил лидера КНДР с 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства, которая будет отмечаться 15 августа. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.Главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами.
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Владимир Путин провел телефонные переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, главы государств обсудили двусторонние вопросы и международную повестку, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", — говорится в сообщении.
Российский лидер в беседе поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, он высоко оценил оказанную КНДР поддержку в ходе освобождения Курской области от вторгшихся формирований киевского режима.
Путин поздравил лидера КНДР с 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства, которая будет отмечаться 15 августа. Глава КНДР подчеркнул, что в республике считают этот праздник общим и помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками.
Главы государств подтвердили приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами.
