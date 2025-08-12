https://1prime.ru/20250812/kreditovanie-860643918.html

В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования

В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации о доходах при кредитовании граждан, сообщает ЦБ РФ. "Утвержден план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан... Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации", - говорится в сообщении. Теперь банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита или займа будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, поясняет регулятор. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года. Получать необходимые сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль", который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. "При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан. Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", - отмечают в ЦБ. Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил президент РФ Владимир Путин.

