Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250812/kreditovanie-860643918.html
В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования
В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования - 12.08.2025, ПРАЙМ
В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования
Банк России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T19:31+0300
2025-08-12T19:31+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
владимир путин
банк россия
фнс россии
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации о доходах при кредитовании граждан, сообщает ЦБ РФ. "Утвержден план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан... Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации", - говорится в сообщении. Теперь банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита или займа будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, поясняет регулятор. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года. Получать необходимые сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль", который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. "При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан. Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", - отмечают в ЦБ. Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил президент РФ Владимир Путин.
https://1prime.ru/20250812/putin--860639564.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, владимир путин, банк россия, фнс россии, социальный фонд
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, банк Россия, ФНС России, Социальный фонд
19:31 12.08.2025
 
В России утвердили дорожную карту по переходу к новым правилам кредитования

ЦБ утвердил дорожную карту по использованию данных о доходах при кредитовании

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Банк России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации о доходах при кредитовании граждан, сообщает ЦБ РФ.
"Утвержден план перехода кредиторов к использованию официальной информации о доходах при кредитовании граждан... Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации", - говорится в сообщении.
Теперь банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита или займа будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан, поясняет регулятор. Необходимый набор сведений, согласно дорожной карте, будет доступен кредиторам к марту 2026 года.
Получать необходимые сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС России и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль", который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов. Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан.
"При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан. Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", - отмечают в ЦБ.
Установить такую обязанность для кредиторов в прошлом году поручил президент РФ Владимир Путин.
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Путин провел совещание по экономическим вопросам
17:13
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФВладимир Путинбанк РоссияФНС РоссииСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала