Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250812/krutoj-860586926.html
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T00:23+0300
2025-08-12T00:23+0300
бизнес
россия
общество
рф
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860586926.jpg?1754947404
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно выступить представить Россию на конкурсе. Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу". "Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звёзд, давать хиты - это только в плюс. Песня российского участника Shaman - добротная песня, даёт возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал он, его слова цитирует пресс-служба конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , рф, москва, московская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
00:23 12.08.2025
 
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

Игорь Крутой: песня Shaman для "Интервидения" дает возможность показать вокал

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно выступить представить Россию на конкурсе.
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
"Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звёзд, давать хиты - это только в плюс. Песня российского участника Shaman - добротная песня, даёт возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал он, его слова цитирует пресс-служба конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
 
БизнесРОССИЯОбществоРФМОСКВАМосковская областьВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала