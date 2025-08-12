https://1prime.ru/20250812/krutoj-860586926.html

Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно выступить представить Россию на конкурсе. Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу". "Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звёзд, давать хиты - это только в плюс. Песня российского участника Shaman - добротная песня, даёт возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал он, его слова цитирует пресс-служба конкурса. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

