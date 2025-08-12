https://1prime.ru/20250812/krutoj-860586926.html
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения" - 12.08.2025, ПРАЙМ
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для... | 12.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-12T00:23+0300
2025-08-12T00:23+0300
2025-08-12T00:23+0300
бизнес
россия
общество
рф
москва
московская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860586926.jpg?1754947404
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно выступить представить Россию на конкурсе.
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
"Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звёзд, давать хиты - это только в плюс. Песня российского участника Shaman - добротная песня, даёт возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал он, его слова цитирует пресс-служба конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , рф, москва, московская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин
Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"
Игорь Крутой: песня Shaman для "Интервидения" дает возможность показать вокал
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Музыкальный продюсер, композитор и народный артист РФ Игорь Крутой оценил песню "Прямо по сердцу" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) для международного музыкального конкурса "Интервидение", отметив, что она дает возможность выигрышно показать вокальные данные и успешно выступить представить Россию на конкурсе.
Shaman представит Россию на "Интервидении" песней "Прямо по сердцу".
"Любой конкурс, любой музыкальный проект, если он будет давать звёзд, давать хиты - это только в плюс. Песня российского участника Shaman - добротная песня, даёт возможность показать вокал и успешно выступить на конкурсе", - сказал он, его слова цитирует пресс-служба конкурса.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".