Лантратова предложила Набиуллиной создать сервисы по благотворительности
Лантратова предложила Набиуллиной создать сервисы по благотворительности
МОСКВА, 12 авг - ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение глава Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением выпустить рекомендации ЦБ для банков и иных схожих экосистем по запуску сервисов, направленных на безопасную и удобную благотворительную деятельность, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, рассмотреть целесообразность издания рекомендации Банка России, направленных на создание во всех крупных банках и экосистемах страны сервисов, облегчающих для граждан участие в благотворительности", - сказано в письме.
В документе Лантратова рассказала, что в сегодняшних условиях россияне демонстрируют готовность к активному участию в благотворительности и "благотворительный" потенциал граждан можно назвать высоким.
Так, она привела данные ВЦИОМ, согласно которым, в течение последних 4–5 лет 73% россиян участвовали в благотворительности, что является максимальным показателем за весь период измерений, а доля тех, кто вообще не участвовал в благотворительности, сократилась до 25%, что вдвое меньше уровня 2007 года.
По мнению политика, в этих условиях государство и крупный бизнес, в частности, банковский сектор и иные сектора, связанные с аккумулированием денежных средств граждан, должны объединить усилия, чтобы обеспечить для россиян доступные и надежные каналы для занятия благотворительностью на системной основе.
Лантратова уточнила, что некоторые банки и крупные экосистемы уже внедряют инструменты, облегчающие участие граждан в благотворительности, и такие сервисы продемонстрировали свою эффективность и удобство и могут быть распространены на весь рынок финансовых и иных услуг.
Глава думского комитета считает, что реализация данной инициативы позволит повысить уровень доверия россиян к благотворительным организациям и значительно увеличить объем средств, направляемых на социальные нужды.
