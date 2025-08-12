https://1prime.ru/20250812/livan--860633539.html

Эксперты оценили угрозу обвала экономики Ливана на фоне внешнего давления

Эксперты оценили угрозу обвала экономики Ливана на фоне внешнего давления - 12.08.2025

Эксперты оценили угрозу обвала экономики Ливана на фоне внешнего давления

Ливан продолжает испытывать сильное давление со стороны международного сообщества на фоне отсутствия явных шагов со стороны правительства страны по проведению... | 12.08.2025, ПРАЙМ

БЕЙРУТ, 12 авг - ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Ливан продолжает испытывать сильное давление со стороны международного сообщества на фоне отсутствия явных шагов со стороны правительства страны по проведению необходимых реформ для получения финансовой помощи, чтобы избежать дальнейшего обвала экономики, рассказали РИА Новости ливанские экономисты Николас Шихани и Махмуд Джбаи. "В последние полгода Ливан сталкивается с экономической блокадой и международным давлением, цель которого - добиться проведения необходимых экономических реформ… Полтора года назад группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF - ред.) провела оценку ситуации в Ливане. Согласно опубликованному отчету, страна из-за преобладания наличного оборота оказалась подвержена серьезным рискам, таким как отмывание денег и финансирование терроризма. Из-за бездействия властей в части проведения финансово-экономических реформ, необходимых для выхода из "наличной экономики", Ливан был внесен в "серый список", - сказал Шихани. Он пояснил, что включение в "серый список" значительно осложняет работу местных компаний и предпринимателей в долларах с зарубежными партнерами: расчеты проходят лишь после жесткой банковской проверки, что создает серьезные трудности при международных переводах. "Эти ограничения подтолкнули бизнес к переходу на расчеты в евро, но и здесь последовал удар: в июне прошлого года Евросоюз внес Ливан в "черный список" после того, как власти страны не выполнили необходимые реформы", - отметил эксперт. Экономист подчеркнул, что попадание в "черный список" негативно сказывается на международном рейтинге Ливана и грозит падением экономического роста на 5-10%. В свою очередь ливанский экономист Махмуд Джбаи в беседе с РИА Новости напомнил, что кризис, поразивший ливанскую финансовую систему, перерос в затяжной экономико-политический спад, начавшийся в 2019 году. "То, что позволило Ливану продержаться, - это внешние банковские переводы, особенно от диаспоры, а также активность в торговле и туризме", - сказал он. По словам Джбаи, нынешнее правительство стремится провести финансовые и экономические реформы для привлечения международной помощи. "Прямой блокады Ливана в разгар кризиса не было, но поток помощи сократился из-за политических потрясений, а также из-за падения арабской и международной поддержки", - пояснил он. Экономист отметил, что правительство под руководством премьер-министра Наваф Салама старается предоставить международному сообществу положительные гарантии, но политическое давление извне остается высоким, особенно в этот переходный и чувствительный для страны период. "Достижение политической безопасности и стабильности - ключ к выходу из кризиса и возвращению международной поддержки", - подчеркнул Джбаи. Эксперт напомнил, что Катар уже выделил около 200 миллионов долларов на обеспечение страны электроэнергией, а ОАЭ поддержали туризм, сняв ограничения на поездки своих граждан в Ливан. По его словам, при политическом урегулировании арабские страны обещают подключиться к восстановлению инфраструктуры, разрушенной в ходе последней израильской военной компании осенью 2024 года. "Я не считаю, что Ливан находится под блокадой. Скорее, страна переживает новый этап борьбы за арабскую и международную поддержку", - добавил Джбаи. Финансово-экономический кризис в Ливане разразился осенью 2019 года на фоне массовых протестов, коррупционных скандалов и долгового давления. Коммерческие банки ограничили доступ к сбережениям, фактически заморозив долларовые депозиты граждан, что вызвало резкую утрату доверия к финансовой системе. Национальная валюта стремительно обесценилась — с фиксированного курса 1,5 тысячи фунтов за доллар к более чем 89 тысячам на параллельном рынке в течение четырех лет. Инфляция в 2022 году превысила 170%, а около 80% населения оказались за чертой бедности. Страна столкнулась с коллапсом банковского сектора, остановкой внешнего финансирования и ростом безработицы. Особое внимание международного сообщества привлекла деятельность Банка Ливана. Его бывший глава Рияд Саляме, занимавший пост почти три десятилетия, оказался в центре международных расследований, связанных с коррупцией, отмыванием средств и злоупотреблениями в управлении активами. В 2023 году против него были введены санкции в ряде западных стран, а внутреннее расследование в Ливане подтвердило ряд нарушений. Международные кредиторы, в том числе МВФ, поставили в качестве условия оказания помощи проведение аудита центробанка, принятие закона о распределении убытков между государством, Центробанком и коммерческими банками, а также защиту прав вкладчиков. Несмотря на многочисленные обещания властей, системные реформы остаются отложенными.

